احتفالات كبيرة في المغرب وقطر بعد تأهل “أسود الأطلس” للدور الثاني في المونديال (فيديو)
عمت الفرحة، مساء الخميس، منازل المغرب وشوارعه بعد تغلب المنتخب الوطني على نظيره الكندي بهدفين لواحد، وحجزه بطاقة التأهل للدور الثاني في مونديال كأس العالم بقطر.
وخرج آلاف المغاربة إلى الشوارع للاحتفال بمجرد انتهاء المباراة، خصوصًا في العاصمة الرباط والمدن الكبرى وقرب المقاهي.
ووثقت مقاطع فيديو مشاهد حماسية وفرحة عارمة لدى جمهور أسود الأطلس مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية إيذانًا ببدء احتفالات انطلقت من قطر نحو العالم العربي.
وتداول مغردون محتفلون صورًا ومقاطع فيديو للمسيرات والاحتفالات.
وبعدما تعادل مع كرواتيا في مباراته الأولى، فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في مباراته الثانية، ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وبفوزه على كندا، يتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وكرواتيا ثانيًا بخمس نقاط وتأهلت هي الأخرى إلى الدور ذاته، بينما حلت بلجيكا ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرًا كندا دون أي نقطة.
ويعد هذا التأهل الثاني من نوعه للمغرب بعد تجربة المنتخب عام 1986 في مونديال المكسيك.
ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
الجماهير المغربية تحتفل في ساحة استاد الثمامة بفوز منتخبهم على #كندا وتأهله إلى ثمن نهائي #كأس_العالم #فيفا #قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 #المغرب_كندا#WorldCup2022 #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OCUbdQUOy5
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2022
كما يشارك في المنتخب المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.
أُسود الأطلس يُشرّفون العرب في دوحة العرب ، مبروك التأهل ، صدارة مستحقة و بجدارة ، مبروك للمغرب و للعرب كافة 🇲🇦🇲🇦
#المغرب_كندا pic.twitter.com/NCcovHninZ
— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 1, 2022
Euphoria from the Morocco 🇲🇦 section after Ziyech’s goal. This place is rocking! #TeamMorocco pic.twitter.com/7f50EhlNtV
— We Global Football (@We_Global) December 1, 2022