أم هندية لخمسة أطفال تسافر من بلدها بسيارتها الخاصة إلى قطر لحضور كأس العالم (فيديو)

في رحلة فريدة مليئة بالتشويق والإثارة، قامت امرأة هندية وهي أم لخمسة أطفال بالسفر من كيرلا في الهند إلى قطر مستخدمة سيارتها ذات الدفع الرباعي لحضور كأس العالم.

والتقت الجزيرة مباشر بالمرأة التي عاشت في سيارتها طوال رحلتها دون الاستعانة بأية فنادق.

وقالت السيدة ناجي نوشي إن رحلتها بدأت في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من كيرلا، حيث عبرت مومباي ومرت عبر دول عدة في طريقها لحضور المونديال.

وقالت إنها قطعت حوالي 6 آلاف كيلومتر من مدينتها حتى وصلت قطر، وأضافت “إنها المرة الأولى التي أصل إلى هذا البلد وأنا مسرورة جدًا”.

وأشارت إلى أنها عبرت “عُمان والإمارات والسعودية حتى وصلت قطر، وبعد كأس العالم ستذهب إلى البحرين والكويت ودول أخرى في العالم”.

ولم تكن رحلتها سهلة، كما تقول نوشي، فهي أم وزوجة ولديها مسؤوليات تجاه عائلتها التي ما انفكت عن دعمها في رحلتها.

ووصلت نوشي عبر البحر من مومباي إلى سلطنة عُمان، وبدأت رحلتها من مسقط- بسيارتها حتى وصلت الإمارات، ثم السعودية وحتى قطر.

وأشارت إلى أنه بداخل سيارتها مطبخ صغيرة بالإضافة إلى خيمة تنام فيها، وتؤكد أنها لم تذهب إلى أي فندق طيلة رحلتها.

وقالت “لقد قيل لي أنني كزوجة وأم لدي مسؤوليات ولا أستطيع السفر وتحقيق حلمي، لكن عائلتي دعمتني، حيث أن والدتي تقيم مع أطفالي وزوجي يدعمني ماديًا”.

وأضافت “كنت في سن 19 عندما تزوجت، وأنجبت الطفل الأول في نفس العام، والآن لدي أطفال عدة وهم متحمسون ويشاهدون قناتي على يوتيوب وعلى إنستغرام. المسألة صعبة لكنني سأحقق أهدافي”.

وأشارت إلى أنها تحاول الآن استقطاب عائلتها عبر الرعاة ليحضروا كأس العالم في قطر.