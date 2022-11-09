ضربة للمنتخب الأرجنتيني.. لو سيلسو يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

استُبعد الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من تشكيلة المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تتطلب خضوع لاعب خط الوسط لجراحة.

وكان اللاعب (26 عاما) قد استُبدل خلال خسارة فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام أتليتيك بيلباو في 30 أكتوبر/تشرين الأول، وأكدت الصور أن لاعب خط الوسط أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لو سيلسو -المعار من توتنهام هوتسبير- استنفد جميع الخيارات الممكنة للسفر إلى قطر، بما في ذلك التشاور مع متخصصين من مختلف أنحاء العالم للحصول على علاج أقل شدة.

وكان لو سيلسو لاعبا أساسيا في فوز الأرجنتين بكأس أمريكا 2021 وتصفيات كأس العالم، وستشكل هذه خسارة كبيرة لفريق المدرب ليونيل سكالوني، الذي قال سابقا إن لو سيلسو “لا يمكن تعويضه”.

ويجب على سكالوني أيضا تقييم لياقة اللاعبين المصابين الآخرين مثل باولو ديبالا وخوان فويث قبل الإعلان عن تشكيلته النهائية المؤلفة من 26 لاعبا الأسبوع المقبل.

وتلعب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة، وستبدأ مشوارها في كأس العالم أمام السعودية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما ستواجه المكسيك وبولندا في دور المجموعات.