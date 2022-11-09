“تعكس حضارة وتراث البلاد”.. قطر تصدر عملات تذكارية خاصة بكأس العالم

أطلق مصرف قطر المركزي، الأربعاء، عملات تذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، تعكس الإرث الحضاري والتراثي للبلاد.

وقال الشيخ بندر بن محمد آل ثاني محافظ المصرف المركزي، في حفل حضره جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إن “العملات التذكارية هي مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي”.

إطلاق عملة الموسم التذكارية مصرف قطر المركزي يعلن تدشين العملات التذكارية بمناسبة بطولة

كأس العالم فيفا قطر 2022 #مصرف_قطر_المركزي#العملات_التذكارية_فيفا pic.twitter.com/K0CZgv8Ok4 — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) November 8, 2022

وأضاف أن “العملات التذكارية تعكس الإرث الحضاري والتراثي لقطر.. وتنظيم كأس العالم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا”.

وأكد أن العملات التذكارية تتمتع بجمال التصميم وجودة المواد المستخدمة، إضافة إلى القوة القانونية من حيث القيمة الاسمية والمواصفات، مشيرًا إلى استخدام مادة البولمير لأول مرة في تصنيع العملات بالبلاد، وسيتم طرح التذكارية منها عبر البنوك ومحال الصرافة.

وأوضح أن العملات التذكارية تحمل شعار “فيفا” وكأس العالم.

قام مصرف قطر المركزي اليوم، بتدشين العملات التذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️. وحضر الحفل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. مع عدد من الوزراء والسفراء.

#مصرف_قطر_المركزي#عملات_تذكارية_فيفا pic.twitter.com/HfXsonuCTv — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) November 9, 2022

وقال إن هذا الإصدار “يعد دعمًا لجهود الدولة من أجل إنجاح استضافة كأس العالم وتأكيدًا على وحدة وتكامل مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في الدولة”.

وأشاد محافظ مصرف قطر المركزي بالتنسيق الوثيق بين المصرف واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) من أجل إعداد العملات التذكارية وإصدارها بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم فيفا 2022.

#قطر تطلق عملات تذكارية بمناسبة استضافة بطولة #كاس_العالم لكرة القدم FIFA #قطر2022، وسيكون سعر بيع العملة الورقية 75 ريالا.. في حين ستكون قيمتها الاسمية 22 ريالا. المصدر : @alraya_n pic.twitter.com/E3r33NjYuE — ahmed selem (@ahmedselem22) November 9, 2022

وقال مدير إدارة النقد في مصرف قطر المركزي إن “سعر بيع العملة الورقية الخاصة بكأس العالم سيكون 75 ريالًا في حين ستكون قيمتها الاسمية 22 ريالًا”.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المصرف أنه سيطلق برنامج العملات التذكارية بمناسبة تنظيم كأس العالم، وبالتعاون مع شركة “MDM” الألمانية صاحبة ترخيص “فيفا” لسك العملات التذكارية.

ومع كل نسخة لكأس العالم، تسارع الدولة المنظمة لإصدار عملات تذكارية خاصة بالبطولة التي تعد الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.

عملة جديدة في #قطر ،

بمتاسبة #FIFAWorldCup

تم اليوم طرح فئة العملة النقدية (( 22 ريال )) . فئة الاوراق النقدية في قطر حالياً :- 1 ريال.

5 ريال.

10 ريال.

22 ريال 😍

50 ريال.

100 ريال.

200 ريال.

500 ريال . pic.twitter.com/04czz1Qcru — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 9, 2022

وينطلق المونديال في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول نسخة من البطولة الدولية تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لقطر، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.