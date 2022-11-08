مفاجآت في تشكيلة منتخب البرازيل المشارك في مونديال قطر 2022

ضمت البرازيل المدافع دانييل ألفيس البالغ من العمر 39 عاما لكنها استبعدت روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من تشكيلة الفريق المشارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر التي أعلنها المدرب أمس. وتتألف هذه التشكيلة من 26 لاعبا.

وبعد 4 سنوات من استبعاده من نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا بسبب إصابة في الركبة، احتفل ألفيس بما سيكون البطولة الثالثة لمنتخب البرازيل الحاصل على 5 ألقاب في كأس العالم.

وقال ألفيس في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي “إنه يوم نصر وأنا فخور للغاية، قبل أربع سنوات كان الحزن يعتصرني واليوم السعادة لا تسعني”.

وأضاف “لا يمكنني إرضاء الجميع لكن ما يمكنني فعله هو أن أكون عند حسن ظن كل شخص يثق بإخلاصي وحبي لهذه الرياضة وقميص منتخب بلادي”.

وبعد الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي، انتقل ألفيس إلى المكسيك في محاولة للحفاظ على حلمه باللعب في كأس العالم.

ولعب ألفيس آخر مباراة له مع بوماس في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتعرض لإصابة في الركبة منذ ذلك الوقت، وخضع لبرنامج إعادة تأهيل خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت إشراف الطاقم الطبي والفني لأكاديمية برشلونة.

وظهر اسم جابرييل مارتينيلي في القائمة التي سيطر عليها 12 لاعبا من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدى ظهور جيل جديد من المهاجمين مثل مارتينيلي وفينيسيوس جونيور ورودريجو ورافينيا وجابرييل وبيدرو، إلى استبعاد فيرمينو البالغ عمره 31 عاما من المشاركة في الفريق.

وشهدت القائمة استبعاد المخضرم فيليب كوتينيو لاعب الوسط الهجومي في أستون فيلا، بعد إصابته في الفخذ خلال التدريبات الأسبوع الماضي التي سيغيب بسببها عدة أسابيع.

وضمت البرازيل 4 لاعبين في قلب الدفاع فقط هم بريمر مدافع يوفنتوس وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان وتياجو سيلفا لاعب تشيلسي وإيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد، في حين استبعد روجر إيبانيز لاعب روما ولوكاس فيريسيمو لاعب بنفيكا وجابرييل ماجالهايس لاعب أرسنال.

O Canarinho entrou oficialmente no modo Copa do Mundo e chegou pra convidar você a embarcar nessa jornada! 🤩🇧🇷 Vem aí: o Zap do Canarinho 📱 Cadastre-se em https://t.co/7DQ4zKH9vC, arrisque os 26 convocados e ganhe prêmios exclusivos!#DesafioDoCanarinho pic.twitter.com/FcqVNUE1ZH — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 3, 2022

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن ريكاردو جوميز مدرب باريس سان جيرمان السابق سينضم إلى الطاقم التدريبي لتيتي بوصفه مساعدا.

وسيتجمع الفريق برفقة تيتي في 14 نوفمبر في مركز تدريب تابع لنادي يوفنتوس في تورينو، حيث تقيم البرازيل معسكرا تدريبيا لمدة 5 أيام قبل السفر إلى الدوحة في 19 من الشهر نفسه.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة صربيا يوم 24 نوفمبر، على أن تواجه سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.

قائمة لاعبي البرازيل

وجاءت قائمة البرازيل لكأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:

حراس المرمى:

أليسون (ليفربول) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – ويفرتون (بالميراس).

مدافعون:

بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس) – إيدر ميليتاو (ريال مدريد) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – داني ألفيس (بوماس) – أليكس تيليس (إشبيلية) – تياجو سيلفا (تشيلسي).

لاعبو الوسط:

برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) – كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو) – فابينيو (ليفربول) – لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد).

مهاجمون:

أنتوني (مانشستر يونايتد) – جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي (أرسنال) – نيمار (باريس سان جيرمان) – بيدرو (فلامنجو) – رافينيا (برشلونة) – ريتشارليسون (توتنهام وتسبير) – فينيسيوس جونيور ورودريجو (ريال مدريد).