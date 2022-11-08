مدرب منتخب الدنمارك يعلن تشكيلة الفريق المشارك في مونديال قطر 2022 (فيديو)

أعلن مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر يولماند تشكيلة تضم 21 لاعبا استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق بقطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينهم كريستيان إريكسن، مع الإبقاء على 5 أسماء للانضمام لاحقا.

واحتفظ مدرب الدنمارك بثقته في لاعبين تألقوا في مشوار الفريق الناجح بتصفيات كأس العالم لكرة القدم ودوري الأمم الأوربية، وأعلن أمس الاثنين أسماء 21 من أصل 26 لاعبا سيسافرون لخوض نهائيات 2022 في قطر.

وسيتم الكشف عن اللاعبين الخمسة الباقين بعد الجولة الأخيرة من مباريات المسابقات الأوربية قبل النهائيات، إذ يجب تسليم القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي (فيفا) بحلول يوم الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني، للاستعداد لانطلاق البطولة في 20 نوفمبر.

De første spillere til VM-truppen er fundet 🇩🇰 Kasper Hjulmand har udtaget 21 ud af de 26 spillere, der skal kæmpe for de rød-hvide farver til VM-slutrunden 2022.#ForDanmark pic.twitter.com/XVvPYNcZjn — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 7, 2022

وقال المدرب في هذا الصدد “قد تحدث أشياء كثيرة، بقيت مباراتان للعديد من لاعبينا ويمكن أن يغير ذلك الأمور بسهولة”، وشرح الأمر بأنه “لا يزال هناك 10 أو 12 لاعبا في المنافسة على الأماكن الخمسة الأخيرة”.

وتم الكشف عن التشكيلة في مقطع فيديو ظهرت خلاله نسخة معدلة من النشيد الوطني الدنماركي، مع مشجعين للمنتخب ووجوه معروفة مثل المهاجم السابق نيكلاس بندتنر.

وضم المدرب، القائد (سيمون كير) وصانع اللعب (كريستيان إريكسن) الذي تعافى تماما من أزمة قلبية تعرض لها في كوبنهاغن خلال بطولة أوربا 2020، إلى فريق لا تنقصه خبرة المباريات الكبيرة.

وضمت التشكيلة حارس مرمى هيرتا برلين (أوليفر كريستنسن) ومدافع ليدز يونايتد (راسموس كريستنسن) ومهاجم أينتراخت فرانكفورت (يسبر ليندستروم) وهم وحدهم الذين لم يشاركوا في نهائيات بطولة كبرى مع الدنمارك من قبل.

وستلعب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في سادس مشاركة لها في نهائيات كأس العالم، وكانت أفضل نتيجة حققتها في السابق في بطولة 1998 بفرنسا عندما بلغت دور الثمانية قبل أن تخسر 3-2 أمام البرازيل.