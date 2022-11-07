كأس العالم.. أسرع طريقة للوصول إلى ملعب خليفة الدولي (فيديو)

يستضيف ملعب خليفة الدولي 8 مباريات في بطولة كأس العالم المقررة إقامتها بدولة قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وشهد الملعب عملية تطوير شاملة استعدادًا للحدث الكروي الأبرز في العالم، ليعاد افتتاحه في مايو/أيار 2017 خلال استضافته نهائي كأس الأمير.

ويتسع ملعب خليفة الدولي لنحو 40 ألف مقعد، ويقع على بعد 11 كيلومترًا من وسط مدينة الدوحة، ضمن منطقة (سباير زون)، الوجهة الرائدة للتميز الرياضي في قطر، التي تضم حديقة أسباير ومستشفى سبيتار للطب الرياضي.

ويمكن الوصول إلى الملعب بسهولة عبر محطة المدينة الرياضية على الخط الذهبي في مترو الدوحة، التي تبعد عنه 500 متر فقط.

كما يمكن لركاب الخطين الآخرين (الأخضر والأحمر) تغيير مسارهم إلى الخط الذهبي من محطة مشيرب الرئيسية.

وتضم المباريات الثماني التي يستضيفها الملعب، 6 مباريات في دوري المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة أخرى في تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية. وهي:

إنجلترا وإيران ضمن المجموعة الثانية في 21 نوفمبر. ألمانيا واليابان ضمن المجموعة الخامسة في 23 نوفمبر. هولندا والإكوادور ضمن المجموعة الأولى في 25 نوفمبر. كرواتيا وكندا ضمن المجموعة السادسة في 27 نوفمبر. الإكوادور والسنغال ضمن المجموعة الأولى في 29 نوفمبر. اليابان وإسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في الأول من ديسمبر. مباراة في دور الستة عشر بين بطل المجموعة الأولى ووصيف المجموعة الثانية. مواجهة تحديد المنتخب الفائز بالمركز الثالث في 17 ديسمبر.

وقد أُسّس ملعب خليفة عام 1976، وبدأ تحديثه في نوفمبر عام 2014 لتعديل مواصفاته كي تكون موافقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومتطلباته لاستضافة قطر كأس العالم 2022.

ويحيط بالملعب العديد من المباني والمرافق، مثل فندق الشعلة الدوحة، ومجمع حمد للرياضات المائية، وقبة أسباير ذات الشكل العصري، وهي أكبر قاعة مغلقة متعددة الرياضات في العالم، إضافة إلى حدائق ومتنزهات أبرزها حديقة أسباير.

كما تم إنشاء متحف رياضي سيضم مقتنيات رياضية تاريخية ومعارض تفاعلية حديثة تعرض تاريخ الرياضة في قطر، وتعكس العلاقة التي تربط دولة قطر بالرياضة العالمية.

وبالنظر إلى الإمكانيات المهمة التي يتوفر عليها، حصل الملعب على شهادة التصنيف ذات الأربع نجوم بحسب نظام تقييم معايير الاستدامة العالمي، الذي تشرف عليه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ليصنف على أنه من أفضل الملاعب في المنطقة من ناحية التصميم المستدام.