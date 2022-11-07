قطر تستعد لكأس العالم بـ100 عيادة طبية في الملاعب

توفر اللجنة العليا للمشاريع والإرث 100 عيادة طبية في الملاعب بمونديال كأس العالم 2022 في قطر، بجانب العديد من العيادات في مناطق المشجعين وأماكن السكن.

وأشارت اللجنة إلى أن البطولة ستكون أول حدث رياضي كبير بحضور الجماهير، منذ انتشار فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2019.

مرافق الرعاية الصحية العامة تعمل كالمعتاد ويمكن الوصول إليها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022https://t.co/8ikM8tff4g pic.twitter.com/ppUexNoSjS — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) November 6, 2022

وأعلنت فِرق نظام الرعاية الصحية عن تعاونها معا لتوفير نسبة كبيرة من الخدمات الطبية إلى جانب خدمات الدعم الأخرى، وتشمل خدمات الرعاية العاجلة والطارئة.

وصرحت (مؤسسة حمد) الطبية باستعداد خدمة الإسعاف ووحدات الرعاية العاجلة ووحدات الطوارئ في كل أرجاء قطاعَي الرعاية الصحية العام والخاص لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.

وسيكون إبراز بطاقة “هيّا” للمشجعين في كأس العالم شرطا للحصول على العلاج في قطر، وتُعَد البطاقة تصريح دخول لدولة قطر.

بإمكان المشجعين الذين لديهم أية أسئلة أو استفسارات عن بطاقة هيّا، زيارة مركز خدمات هيّا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ساعات عمل المركز:

من الأحد إلى الخميس: 10 صباحاً – 10 مساءً

الجمعة: 2 ظهراً – 10 مساءً الموقع: https://t.co/VN81hQnHum pic.twitter.com/bXzVxkUL1v — SC News (@roadto2022news) November 7, 2022

وتحتوي البطاقة على مزايا عديدة، أهمها دخول الملاعب الثمانية للمونديال، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام.

ويتم الحصول على بطاقة “هيّا” بعد شراء تذكرة مباراة واحدة على الأقل، ولا يتطلب التقديم على البطاقة الرقمية دفع أي رسوم، ويمكن التقديم للحصول عليها من دون تذاكر لحضور فعاليات المونديال والقدوم إلى قطر بعد انتهاء دور المجموعات.

وأوضح المنظمون والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنهم يريدون أن تكون فعاليات المونديال في قطر هذا العام علامة تغلّب العالم على الأوبئة المنتشرة في الفترة الأخيرة.