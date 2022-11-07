كأس العالم قطر 2022|قطر

قطر تستعد لكأس العالم بـ100 عيادة طبية في الملاعب

ينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور (أسوشيتد برس)
7/11/2022

توفر اللجنة العليا للمشاريع والإرث 100 عيادة طبية في الملاعب بمونديال كأس العالم 2022 في قطر، بجانب العديد من العيادات في مناطق المشجعين وأماكن السكن.

وأشارت اللجنة إلى أن البطولة ستكون أول حدث رياضي كبير بحضور الجماهير، منذ انتشار فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأعلنت فِرق نظام الرعاية الصحية عن تعاونها معا لتوفير نسبة كبيرة من الخدمات الطبية إلى جانب خدمات الدعم الأخرى، وتشمل خدمات الرعاية العاجلة والطارئة.

وصرحت (مؤسسة حمد) الطبية باستعداد خدمة الإسعاف ووحدات الرعاية العاجلة ووحدات الطوارئ في كل أرجاء قطاعَي الرعاية الصحية العام والخاص لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.

وسيكون إبراز بطاقة “هيّا” للمشجعين في كأس العالم شرطا للحصول على العلاج في قطر، وتُعَد البطاقة تصريح دخول لدولة قطر.

وتحتوي البطاقة على مزايا عديدة، أهمها دخول الملاعب الثمانية للمونديال، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام.

ويتم الحصول على بطاقة “هيّا” بعد شراء تذكرة مباراة واحدة على الأقل، ولا يتطلب التقديم على البطاقة الرقمية دفع أي رسوم، ويمكن التقديم للحصول عليها من دون تذاكر لحضور فعاليات المونديال والقدوم إلى قطر بعد انتهاء دور المجموعات.

وأوضح المنظمون والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنهم يريدون أن تكون فعاليات المونديال في قطر هذا العام علامة تغلّب العالم على الأوبئة المنتشرة في الفترة الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر