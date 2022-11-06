حكايات المونديال مع علاء صادق.. تاريخ منتخب البرازيل في بطولات كأس العالم (فيديو)

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ، بعضها محفور في الذاكرة والآخر مجهول.

المحلل والناقد الرياضي الدكتور علاء صادق يفتش معكم في تلك الذكريات، وحكاية اليوم عن تاريخ منتخب البرازيل.

يُذكر أن منتخب البرازيل صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم برصيد 5 بطولات.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة مع سويسرا وصربيا والكاميرون.