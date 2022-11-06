“بطولة للجميع”.. رئيس فيفا: كأس العالم في قطر سيكون الأفضل على الإطلاق (فيديو)

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، إن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق.

جاء ذلك خلال كلمة له ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى التمكين الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية في الدوحة تحت شعار “بطولة للجميع”.

وأضاف إنفانتينو أن “الملاعب الثمانية لـكأس العالم شُيدت بأعلى المعايير لضمان سهولة الوصول والمشاهدة دون صعوبات”.

وتابع أن “مونديال قطر 2022 سيكون الأكثر تيسيرًا في الحركة والتنقل من بين بطولات كأس العالم (منذ 1930) التي نظمتها الفيفا”.

وأشار إلى أنه “تم تدريب أكثر من 6500 متطوع على التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة”.

ويهتم منتدى التمكين بإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة وصناعة إرث مستدام لهم.

وعبر هذه المبادرة سيحظى مشجعو كرة القدم من المكفوفين وضعاف البصر بالاستمتاع بتجربة الحفلين الافتتاحي والختامي للبطولة عبر خدمات الوصف الصوتي التي يتم استخدامها للمرة الأولى، بحسب المنظمين.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث (المسؤولة عن البنية التحتية للبطولة) حسن الذوادي “بعد أسبوعين من الآن سنرى جهود المنتدى الذي ساهم في جعل الوصول إلى كافة منشآت المونديال ميسرة للجميع”.





وأردف “كان الالتزام بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى كافة مرافق البطولة والاستمتاع بها في صميم عملنا منذ بداية التخطيط للبطولة، ليس خلال فترة المونديال فحسب، بل أردنا أن يمتد هذا الإرث للأجيال القادمة”.

وأوضح أنه “بجانب الإرث المادي للبطولة هناك إرث معنوي سنلمسه نتيجة تلك الجهود في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية وفي بيئة العمل لتمكين ذوي الإعاقة.. ونجحنا في تلبية المعايير المطلوبة، بل وقمنا بتحسينها والتعديل عليها لتصبح أفضل ما يكون”.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أول مونديال كروي يقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).