أبو تريكة: قطر ستبهر العالم والحملات الغربية لا تخيفنا ولن نغيّر ديننا وعاداتنا (فيديو)

أعرب نجم النادي الأهلي المصري والمنتخب السابق محمد أبو تريكة عن ثقته من أن قطر ستبهر العالم بتنظيم كأس العالم الذي تنطلق مبارياته بعد أسبوعين.

وأضاف أبو تريكة خلال مشاركته في الاستديو التحليلي على قناة بي إن سبورتس الرياضية أن الحملات الغربية التي تُشن على قطر لن تتسبب في الخوف.

وقال “أنا مقيم في قطر منذ 6 سنين، وفخور بها كأنها بلدي مصر”.

وردًّا على الهجمات التي تتعرض لها قطر، قال أبو تريكة خلال حديثه عن تحضيرات قطر لمونديال 2022 “الحملات الغربية لن تخيفنا، وكل ذي نعمة محسود”.

وتابع “قطر ستبهر العالم والحملات الغربية لم تعد تخيفنا، وهناك حسد وحقد على دولة قطر، التي ستشرّف كل العرب والمسلمين. قليل في قمم الدول العربية أن يكون هناك موقف واحد، وكل الدول العربية دعمت قطر لاستضافتها كأس العالم”.

واستطرد “لن نغيّر ديننا وعاداتنا وتقاليدنا من أجل 28 يومًا، وعليكم التأقلم معنا واحترام قوانين بلادنا”.

وللمرة الأولى في دولة عربية ومنطقة الشرق الأوسط، تنظّم قطر بطولة كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي البطولة الأبرز والأضخم على مستوى المنتخبات.

والجمعة، وصف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجمات ضد بلاده بخصوص ضيافتها كأس العالم لكرة القدم بـ”النفاق”.

وقال في تصريحات نقلتها صحف محلية “المبررات المقدَّمة لمقاطعة البطولة لا تستند إلى الموضوعية، هناك كثير من النفاق في هذه الهجمات التي تستهدف قطر، وتتجاهل كل الإنجازات التي حققتها”.