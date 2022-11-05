احتفالا بالمونديال.. استعراض جوي على كورنيش الدوحة بمشاركة سعودية وبريطانية (فيديو)

نظمت وزارة الدفاع القطرية استعراضا جويا، ظهر اليوم السبت، بمشاركة القوات الجوية القطرية وكلية الزعيم الجوية وفريق “الصقور السعودية” وفريق “السهام الحمر” البريطاني.

وقدمت خلال العرض الذي أقيم عند كورنيش الدوحة والخليج الغربي، تشكيلات من الطلعات الجوية بمشاركة الفرق المشاركة في العرض وسط حضور جماهيري.

ترقبوا الإستعراض الجوي يوم السبت القادم pic.twitter.com/aKnGZVyF9U — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) November 3, 2022

وكانت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن تنفيذ استعراض جوي بمنطقة الخليج الغربي وكورنيش الدوحة يوم السبت على هامش الاحتفالات بكأس العالم في قطر.

وقالت إن الاستعراض الجوي تشارك فيه القوات الجوية الأميرية، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، والسرب المشترك-12، وفريق الصقور السعودي، وفريق السهام الحمر البريطاني.

يقدم فريق #الصقور_السعودية عرضاً جوياً في العاصمة القطرية #الدوحة يوم غد السبت 5 نوفمبر في كورنيش الدوحة والخليج العربي. يبدأ العرض الجوي الساعة 12:30م إلى 13:00 pic.twitter.com/fAxt7eis0D — Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) November 4, 2022

من جانبه قدم فريق (السهام الحمر) الملكي البريطاني، عددا من الفعاليات في قطر، لتسليط الضوء على قوة العلاقات بين قطر وبريطانيا، وهو يعد من الفرق الجوية المتميزة.

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة في 20 نوفمبر الحالي، أولى مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية.