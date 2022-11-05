كأس العالم قطر 2022

احتفالا بالمونديال.. استعراض جوي على كورنيش الدوحة بمشاركة سعودية وبريطانية (فيديو)

5/11/2022-|آخر تحديث: 5/11/202204:02 PM (مكة المكرمة)

نظمت وزارة الدفاع القطرية استعراضا جويا، ظهر اليوم السبت، بمشاركة القوات الجوية القطرية وكلية الزعيم الجوية وفريق “الصقور السعودية” وفريق “السهام الحمر” البريطاني.

وقدمت خلال العرض الذي أقيم عند كورنيش الدوحة والخليج الغربي، تشكيلات من الطلعات الجوية بمشاركة الفرق المشاركة في العرض وسط حضور جماهيري.

وكانت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن تنفيذ استعراض جوي بمنطقة الخليج الغربي وكورنيش الدوحة يوم السبت على هامش الاحتفالات بكأس العالم في قطر.

وقالت إن الاستعراض الجوي تشارك فيه القوات الجوية الأميرية، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، والسرب المشترك-12، وفريق الصقور السعودي، وفريق السهام الحمر البريطاني.

من جانبه قدم فريق (السهام الحمر) الملكي البريطاني، عددا من الفعاليات في قطر، لتسليط الضوء على قوة العلاقات بين قطر وبريطانيا، وهو يعد من الفرق الجوية المتميزة.

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة في 20 نوفمبر الحالي، أولى مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية.

المصدر : الجزيرة مباشر