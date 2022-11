احتفالا بالمونديال.. استعراض جوي على كورنيش الدوحة بمشاركة سعودية وبريطانية (فيديو)

نظمت وزارة الدفاع القطرية استعراضا جويا، ظهر اليوم السبت، بمشاركة القوات الجوية القطرية وكلية الزعيم الجوية وفريق “الصقور السعودية” وفريق “السهام الحمر” البريطاني.

وقدمت خلال العرض الذي أقيم عند كورنيش الدوحة والخليج الغربي، تشكيلات من الطلعات الجوية بمشاركة الفرق المشاركة في العرض وسط حضور جماهيري.

وكانت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن تنفيذ استعراض جوي بمنطقة الخليج الغربي وكورنيش الدوحة يوم السبت على هامش الاحتفالات بكأس العالم في قطر.

وقالت إن الاستعراض الجوي تشارك فيه القوات الجوية الأميرية، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، والسرب المشترك-12، وفريق الصقور السعودي، وفريق السهام الحمر البريطاني.

The @rafredarrows showing some love over Doha skies today. #AvGeek pic.twitter.com/QZYntDYNEA

— Dimitris Kouv (@dikouv) November 5, 2022