ملعب أحمد بن علي المونديالي.. صرح رياضي يحاكي الصحراء وكثبانها (فيديو)

يحاكي تصميم استاد أحمد بن علي، أحد الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، والمباني المحيطة به جوانب من الثقافة والتقاليد المحلية.

فالواجهة الخارجية للملعب تعكس تموّجات الكثبان الرملية، في حين تصوّر الأشكال الهندسية المميزة جمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية، فضلًا عن التجارة المحلية والدولية، كما أنّه سيكون المقرّ المثالي لنادي الريان بعد انتهاء البطولة.

وسيكون الملعب على موعد مع استضافة أول مباراة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حين يلتقي المنتخب الأمريكي مع منتخب ويلز ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتنطلق منافسات كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول، وتقام المباريات في 8 ملاعب.

التقرير التالي للزميل أحمد درويش يرصد لنا أبرز معالم هذا الملعب: