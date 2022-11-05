كأس العالم قطر 2022.. منتخب كندا يتطلع إلى طموحات كبيرة في ثاني ظهور له بالمونديال (فيديو)

تتطلع كندا في مشاركتها الثانية بنهائيات كأس العالم، بعد مونديال المكسيك 1986، إلى تحقيق نتائج جيدة رغم أن قرعة البطولة وضعت المنتخب الكندي ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وكرواتيا وصيفة بطل مونديال 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث في النسخة ذاتها.

وسيقود منتخب كندا في مونديال قطر 2022 المدرب الإنجليزي جون هيردمان الذي يتولى القيادة منذ مطلع عام 2018.

وتستهل كندا مبارياتها بمواجهة بلجيكا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ملعب أحمد بن علي قبل ملاقاة المنتخب الكرواتي يوم 27 من الشهر ذاته في ملعب خليفة بالدوحة، ثم يواجه المنتخب المغربي في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل في ملعب الثمامة.

المزيد عن منتخب كندا في التقرير التالي: