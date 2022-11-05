حكايات المونديال مع علاء صادق.. تاريخ منتخب بلجيكا في بطولات كأس العالم (فيديو)

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ، بعضها محفور في الذاكرة والآخر مجهول.

المحلل والناقد الرياضي الدكتور علاء صادق يفتش معكم في تلك الذكريات، وحكاية اليوم عن تاريخ منتخب بلجيكا في بطولات كأس العالم.

يذكر أن منتخب بلجيكا بلغ نهائيات كأس العالم 13 مرة، قبل تأهله إلى مونديال قطر 2022.

كما أن أفضل ما حققه منتخب بلجيكا في مشاركاته السابقة هو احتلاله المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، والمركز الرابع في مونديال المكسيك 1986.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022، المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة حيث يفتتح مبارياته ضد كندا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب أحمد بن علي.

وفي الثانية، سيواجه منتخب المغرب يوم 27 نوفمبر على ملعب الثمامة.

وفي المواجهة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات سيلعب ضد كرواتيا، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب أحمد بن علي.