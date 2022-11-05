بالطبول ورقصات التانغو.. جماهير الأرجنتين تخطف الأنظار في مهرجان درب لوسيل استعدادا للمونديال (فيديو)

لفتت الجماهير الأرجنتينية الأنظار في مدينة لوسيل القطرية بعد أن ظهرت بشكل مميز خلال الاحتفالات بمهرجان درب لوسيل، الذي أقيم على مدار اليوميين الماضيين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو للجماهير، حيث ارتدوا قمصان منتخبهم واصطحبوا معهم طبولا وأدوات تشجيع مميزة.

وعزف المشجعون أنغامهم التي ميزتها أصوات قرع الطبول، وتخلل ذلك رقصات لافتة لجماهير “راقصي التانغو”، كما كان الهتاف باسم ميسي حاضرا في أوقات كثيرة.

وشارك ناشطون صورا ومقاطع فيديو لمشجعي العديد من المنتخبات أثناء توجههم إلى المهرجان، وعلى رأسهم جمهور البرازيل الذي تميز بقمصانه الصفراء.

والخميس الماضي، بدأ مهرجان درب لوسيل على أن تُختتم فعالياته مساء اليوم السبت، حيث تضمّن العديد من الفعاليات الفنية والغنائية والعروض التي حازت إعجاب الجميع.

أجواء ما قبل المونديال شهدتها محطة لوسيل QNB بمترو #الدوحة على هامش الفعاليات المقامة في استاد #لوسيل ومنطقة درب لوسيل، وتعد هذه الفعاليات بمثابة اختبارات هامة للخطط التشغيلية وخطط إدارة الحشود التي تم إعدادها للبطولة pic.twitter.com/h3V2PXpcgo — برلمان قطر (@BSKOORA) November 5, 2022

محطة مترو لوسيل الليله

تو العرب ماجاو ….😎 pic.twitter.com/jnrT8NWF4d — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) November 4, 2022

في السياق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لاحتفال العشرات من جماهير المنتخب الغاني على كورنيش العاصمة القطرية الدوحة، قبل أيام من انطلاق مونديال 2022.

وتتوافد الجماهير تباعا إلى قطر، للاستمتاع بالأجواء التي تسبق بطولة كأس العالم التي لم يتبق عليها سوى 15 يوما، حيث تشهد الفترة المتبقية الكثير من الفعاليات والمظاهر الاحتفالية.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستستمر الفعاليات الاحتفالية والترفيهية بالتوازي مع مباريات البطولة.