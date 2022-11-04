مشجع من أوروغواي: يجب احترام ثقافة قطر وتقاليدها وأدعو الجماهير للاستمتاع ببطولة كأس العالم

قال بابلو ريهيرمان أحد مشجعي منتخب أوروغواي -يقيم في الدوحة منذ سنوات- إن جماهير منتخب بلاده ستتوافد بالآلاف إلى قطر خلال بطولة كأس العالم، وستخلق أجواءً خاصة في مدرجات ملاعب المونديال.

وأضاف ريهيرمان (49 عامًا) أن كأس العالم يعني الكثير لأبناء بلاده، مؤكدًا أنه سيكون لهم حضور واضح في كل مكان بعاداتهم وتقاليدهم التي سيعبّرون من خلالها عن فخرهم ببلادهم، وفريقهم وتاريخه في البطولة العالمية.

وفي حوار لموقع (Qatar2022.qa) دعا ريهيرمان مشجعي منتخب بلاده للتعرف إلى الثقافة القطرية قبل القدوم إلى البلاد، في ضوء اختلاف عادات قطر وتقاليدها عن كثير من البلدان الأخرى.

وأضاف: من المهم احترام ثقافة البلد وشعبه، وأن يتحلى سلوككم بالمرونة لتستمتعوا بتجربة مميزة خلال كأس العالم.

وأوضح ريهيرمان أنه أخبر الكثير من أصدقائه أن “أكثر ما يميز هذه البطولة أنها متقاربة المسافات، ما يعني أنكم ستكونون دائمًا على مقربة من الفندق أو الاستاد أو منطقة المشجعين مهما كان مكان وجودكم”.

ولفت ريهيرمان إلى أن قطر فيها العديد من الأماكن التي يستمتع بها شخصيًا، وأنها من الممكن أن تكون وجهات مميزة للمشجعين، مثل الصحراء، التي يمكن الذهاب إليها في رحلات وممارسة العديد من الأنشطة الممتعة فيها، فضلًا عن سوق واقف، ومنطقة مشيرب، والشواطئ، مؤكدًا أن جماهير أوروغواي سيستمتعون كثيرًا في قطر.

وبشأن الأجواء الجماهيرية المتوقعة في الملاعب، أوضح ريهيرمان أن منتخب بلاده سيخوض مبارياته على ثلاثة من ملاعب المونديال، وهي المدينة التعليمية ولوسيل والجنوب، وتوقع أن تتزيّن الملاعب بهدير مشجعي أوروغواي التي ستشعل حماس لاعبي المنتخب على أرضية الملعب، موضحًا أن الملاعب ستبهرهم بجمال تصميمها ومرافقها المتطورة.

وتابع: “أتوقع أن نبلي بلاء حسنًا، وأتمنى أن نبقى في المونديال حتى آخر يوم في المنافسات. أوروغواي دائمًا تحظى بتوقعات جيدة، وسنكون ندًا عنيدًا للمنافسين”.

واختتم مشجع أوروغواي: “نجحنا في الوصول إلى نصف النهائي في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، وتأهلنا إلى المربع الذهبي أيضًا في نسختين سابقتين من البطولة، وأتطلع إلى أن نكون طرفًا في نهائي مونديال قطر 2022 يوم 18 ديسمبر المقبل”.

أعرب مشجع أوروغواي بابلو ريهيرمان عن أمله في أن ينجح منتخب بلاده في استعادة أمجاد الماضي والفوز بلقب المونديال للمرة الثالثة، مؤكداً أن جماهير أوروغواي ستتوافد بالآلاف لدعم الفريق، وستخلق أجواءً خاصة في استادات #قطر2022. للمزيد: https://t.co/fwO75ZXmtV pic.twitter.com/kOPrWJbc9k — SC News (@roadto2022news) November 4, 2022

يذكر أن أوروغواي فازت بلقب أول نسخة من بطولة كأس العالم عندما استضافتها في العام 1930، ونجحت في تحقيق الإنجاز للمرة الثانية، بعد تغلبها على منتخب البرازيل على أرضه وبين جماهيره في النسخة الرابعة من المونديال عام 1950، وتشارك أوروغواي في مونديال قطر 2022 للمرة الرابعة على التوالي، في مجموعة تضم إلى جانبها كلًا من البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

ويستهل منتخب أوروغواي مشواره في المونديال بمباراته مع كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم مواجهة مع منتخب البرتغال بعدها بأربعة أيام، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء غانا في 2 ديسمبر.