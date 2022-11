وزير الخارجية القطري يندد بنفاق من يطالبون بمقاطعة كأس العالم

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الأشخاص الذين يطالبون بمقاطعة مونديال قطر لا ينتمون سوى لقلة من الدول التي لا تمثل بقية دول العالم التي تتطلع إلى انطلاق البطولة.

وأضاف الشيخ محمد في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية إن “الأسباب التي تساق لمقاطعة كأس العالم لا تمت للمنطق بصلة. هذا الهجوم ينطوي على الكثير من النفاق ويتجاهل كل ما حققناه”.

وأضاف “هذه (الادعاءات) يتم تسويقها من قبل عدد قليل جدًا من الناس في 10 دول على الأكثر وهم لا يمثلون بتاتًا بقية العالم. إنه أمر مؤسف بصدق”، متابعًا “الحقيقة هي أن العالم يتطلع إلى هذا الاحتفال، وجرى بيع أكثر من 97% بالفعل من التذاكر”.

وأشار إلى أن كرة القدم ملك للجميع، وليست محجوزة لنادي النخب، وأن 450 مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم تقام في منطقتهم.

وأشار الشيخ محمد إلى وجود ثغرات يحاولون إصلاحها، متهمًا بعض الدول “بالكيل بمكيالين”، وغيرت قطر قوانين العمل لديها لإلغاء الكثير من قواعد نظام الكفالة المعمول به في البلاد، مما أعفي العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل الذي يكفل تأشيراتهم من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.

وأضاف وزير الخارجية القطري “لماذا تُلام حكومتنا بشكل منهجي على هذه المشاكل، بينما في أوربا، يتم إلقاء اللوم في أقل حادثة على الشركة المعنية؟ أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يقبلون حقيقة أن دولة صغيرة في الشرق الأوسط تستضيف مثل هذا الحدث العالمي”.

