وزير الخارجية القطري يندد بنفاق من يطالبون بمقاطعة كأس العالم

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الأشخاص الذين يطالبون بمقاطعة مونديال قطر لا ينتمون سوى لقلة من الدول التي لا تمثل بقية دول العالم التي تتطلع إلى انطلاق البطولة.

وأضاف الشيخ محمد في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية إن “الأسباب التي تساق لمقاطعة كأس العالم لا تمت للمنطق بصلة. هذا الهجوم ينطوي على الكثير من النفاق ويتجاهل كل ما حققناه”.

وأضاف “هذه (الادعاءات) يتم تسويقها من قبل عدد قليل جدًا من الناس في 10 دول على الأكثر وهم لا يمثلون بتاتًا بقية العالم. إنه أمر مؤسف بصدق”، متابعًا “الحقيقة هي أن العالم يتطلع إلى هذا الاحتفال، وجرى بيع أكثر من 97% بالفعل من التذاكر”.

وأشار إلى أن كرة القدم ملك للجميع، وليست محجوزة لنادي النخب، وأن 450 مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم تقام في منطقتهم.

سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ ، في لقاء مع صحيفة "لوموند" #الخارجية_القطرية #قطر2022 pic.twitter.com/hTQYJLNA5K — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 4, 2022

وأشار الشيخ محمد إلى وجود ثغرات يحاولون إصلاحها، متهمًا بعض الدول “بالكيل بمكيالين”، وغيرت قطر قوانين العمل لديها لإلغاء الكثير من قواعد نظام الكفالة المعمول به في البلاد، مما أعفي العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل الذي يكفل تأشيراتهم من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.

وأضاف وزير الخارجية القطري “لماذا تُلام حكومتنا بشكل منهجي على هذه المشاكل، بينما في أوربا، يتم إلقاء اللوم في أقل حادثة على الشركة المعنية؟ أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يقبلون حقيقة أن دولة صغيرة في الشرق الأوسط تستضيف مثل هذا الحدث العالمي”.

HE @MBA_AlThani_ Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, in an interview with @lemondefr #MOFAQatar#Qatar2022 pic.twitter.com/HEsiBBoRhC — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) November 4, 2022

وقبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم، حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الفرق في التركيز على البطولة في قطر وعدم السماح بانزلاق الرياضة إلى “معارك” أيديولوجية أو سياسية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لـ”حملة غير مسبوقة” من “الافتراءات” و”ازدواجية المعايير” بسبب استضافتها مونديال 2022.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجًا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، حول استضافة الدوحة لكأس العالم 2022.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أول مونديال كروي يقام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).