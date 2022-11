الجزيرة مباشر ترصد الاستعدادات داخل استاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر خلال جولة في ملعب خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم، الاستعدادات الكبيرة لاستضافة الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في عاصمة عربية.

ويستضيف الملعب 8 مباريات، منها 6 مباريات في دوري المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة أخرى في تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية.

وملعب خليفة أُسس عام 1976 وخضع لعملية تحديث بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 لتعديل مواصفاته كي تكون متوافقة مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومتطلباته لاستضافة قطر كأس العالم 2022.

وافتتح الملعب الذي تبلغ سعته 40 ألف مقعد، في نسخته الجديدة رسميًا يوم 19 مايو/أيار2017 حيث احتضن المباراة النهائية لكأس أمير قطر، التي جمعت بين فريقي الريان والسد.

وللملعب طابع عصري مع الحفاظ على لمحات من تاريخه العريق، حيث يعد القوسان المزدوجان من أهم مميزات الملعب الجاذبة لعشاق كرة القدم مع مظلة واسعة تعطي شكلًا جديدًا لسقف الملعب، لتعمل بالتكامل مع نظام التبريد للحفاظ على درجة حرارة مريحة للمشجعين.

وأدخلت على الملعب تغييرات شملت إضافة مدرج جديد للجمهور في الجناح الشرقي وبناء سقف لتغطية الملعب إلى جانب إضافة تقنية التبريد المبتكرة التي ستضمن توفير أجواء مثالية للاعبين والمشجعين على مدار العام.

كما تم إنشاء متحف رياضي سيضم مقتنيات رياضية تاريخية ومعارض تفاعلية حديثة تعرض تاريخ الرياضة في قطر، وتعكس العلاقة التي تربط دولة قطر بالرياضة العالمية.

ويحيط بالملعب العديد من المباني والمرافق، مثل فندق الشعلة الدوحة، ومجمع حمد للرياضات المائية، وقبة أسباير ذات الشكل العصري، وهي أكبر قاعة مغلقة متعددة الرياضات في العالم، إضافة إلى حدائق ومتنزهات أبرزها حديقة أسباير.

