مونديال قطر 2022.. مدرب المنتخب السعودي: على ضعاف القلوب الحذر وعدم مشاهدة المباراة!

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء، صوب ملعب مدينة لوسيل في قطر حيث المواجهة الحاسمة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والمكسيكي في كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (19:00 بتوقيت غرينتش).

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين.

بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

حقائق:

– لم تحرز المكسيك أي أهداف في آخر 4 مباريات لعبتها في كأس العالم.

– تطمح السعودية إلى معادلة إنجازها في أول ظهور لها في نهائيات كأس العالم عام 1994 عندما صعدت لدور الـ16 أو التفوق عليه.

– آخر مرة فشلت فيها المكسيك في تجاوز دور المجموعات كانت عام 1982.

– تحتاج المكسيك إلى الفوز إذا أرادت الحصول على فرصة للاستمرار في البطولة، وسيتأكد تأهلها إلى دور الـ16 إذا فازت بولندا على الأرجنتين في المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة.

– السعودية ستصعد إلى دور الـ16 إذا فازت.

– التعادل سيمنح السعودية مكانا في دور الـ16 إذا فازت بولندا على الأرجنتين، لكن إذا انتهت المباراتان بالتعادل فإن السعودية ستخرج من البطولة لأن الأرجنتين تتفوق في فارق الاهداف.

من المتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب السعودي ما يلي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، وعبد الإله العمري، وعلي آل بليهي، وحسان تمبكتي.

خط الوسط: محمد كنو، ونواف العبد، وفراس البريكان، وسالم الدوسري، وسامي خليل النجعي.

الهجوم: صالح الشهري.

المواجهات السابقة:

التقى المنتخبان السعودي والمكسيكي 5 مرات منذ لقائهما الأول في يناير/كانون الثاني 1995.

فازت المكسيك في 4 من هذه المواجهات بما في ذلك اللقاء الأخير عام 1999 بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

“لتكتبوا التاريخ أو ستنساكم الجماهير”

من جانبه، قال مدرب السعودية إيرفي رينار إن فريقه يملك فرصة إعادة كتابة التاريخ لو تأهل إلى دور الـ16.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء، قال رينار “السعودية تملك جيلا جيدا، والمرة الوحيدة التي تأهل فيها المنتخب إلى دور الـ16 كانت في 1994، لذا إذا أراد اللاعبون أن تتذكرهم الجماهير فعليهم كتابة التاريخ أو ستنساهم في غضون 30 عاما”.

وتحدّث المدرب الفرنسي عن غياب 4 لاعبين، هم القائد سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني للإصابة، بالإضافة إلى عبد الإله المالكي للإيقاف.

وقال “نفتقد جهود 4 لاعبين مهمين، لكن -كما قلت في السابق- أملك تشكيلة من 26 لاعبا، وعلينا التعامل مع الأمر والقتال للتأهل”.

وأشار رينار إلى أنه يخوض ثالث أهم مباراة في مسيرته التدريبية بعد الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وساحل العاج.

وقال “إنها الثالثة بعد النهائي في 2012 و2015، لأن الهزيمة في هذه المباراة تجعلك تشعر بحالة من الندم وهو ما يحطم حياتك، لذا علينا التحلي بالإيجابية واللعب بعزيمة وروح بدعم الجماهير، والصراع على التأهل سيكون حتى اللحظة الأخيرة”.

وأضاف مبتسما “لذا يجب على ضعاف القلوب الحذر وعدم مشاهدة المباراة”.

وقال رينار “يجب أن نكون جاهزين بأكثر من 100% ونفكر فقط في التأهل، المكسيك لعبت بشكل رائع أمام الأرجنتين ثم جاء (ليونيل) ميسي وحسم كل شيء”.

وأضاف “سنلعب على نقاط ضعف المكسيك ونحاول استغلالها من أجل تحقيق الفوز، يجب ألا نشعر بالخوف وأن يثق كل لاعب في نفسه وفي زميله بأنه يمكن مواجهة أي فريق”.

مباراة صعبة وقوية

وقال الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي، إن مباراة فريقه أمام نظيره السعودي ستكون صعبة وقوية لأنها حاسمة.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد أمس الثلاثاء ” نريد أن نخرج من المباراة مرفوعي الرأس بتحقيق الفوز وبأهداف كثيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين بولندا والأرجنتين”.

وتابع “نحتاج إلى تسجيل الأهداف، وسنلعب مباراة الغد بتشكيلة تتميز بالجانب الهجومي حتى نحقق الفوز، وفي مبارياتنا السابقة نفذنا المطلوب أمام المنافسين، وغدا سيكون الأمر بالمثل”.