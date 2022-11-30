مشجع مغربي طبع صورة والدته على قميصه يوجه رسالة بشأن بر الوالدين عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

ارتدى مشجع مغربي قميصا يحمل صورة والدته التي توفيت قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، داعيا لها بالرحمة، ولاستحضار ذكراها في المباريات التي غابت عنها.

ولفت المشجع محمد أمين عماري الأنظار خلال مباراة المغرب وبلجيكا. والتقط المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب عليّ، فيديو مع المشجع الذي قال إن والدته توفيت قبل شهر و7 أيام من انطلاق المونديال، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل.

وأفاد عماري في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر بأن والدته كان من المفترض أن تحضر معه مباريات مونديال قطر، فأراد أن تكون معه بصورة رمزية في الملعب، ولذلك طبع صورتها على قميص المنتخب المغربي الذي يرتديه.

وأضاف عماري أن الفكرة جاءته قبل قدومه إلى قطر بيوم واحد ونفذها سريعا، معبّرا عن سعادته بدعوات آلاف المشجعين لوالدته بالرحمة بعدما لفت الأنظار خلال حضوره المباريات.

“طبع صورة والدته على قميصه”.. ما الذي أراد أن يقوله في مونديال #قطر2022#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/u4iSCtD08O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2022

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الحجم من التفاعل مع صورة والدته، وأنه حاول تجنب التصوير مع المعلق سوار الذهب، لكن الأخير طلب منه عمل لقاء معه فوافق بسبب محبته له.

واختتم المشجع المغربي حديثه بتوجيه رسالة إلى المتابعين بضرورة بر الوالدين “لأنهما أجمل ما في الحياة”.