كأس العالم قطر 2022|قطر

مشجع مغربي طبع صورة والدته على قميصه يوجه رسالة بشأن بر الوالدين عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

المشجع المغربي محمد أمين عماري خلال حضوره مباراة منتخب بلاده مع بلجيكا (مواقع التواصل)
30/11/2022

ارتدى مشجع مغربي قميصا يحمل صورة والدته التي توفيت قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، داعيا لها بالرحمة، ولاستحضار ذكراها في المباريات التي غابت عنها.

ولفت المشجع محمد أمين عماري الأنظار خلال مباراة المغرب وبلجيكا. والتقط المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب عليّ، فيديو مع المشجع الذي قال إن والدته توفيت قبل شهر و7 أيام من انطلاق المونديال، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل.

وأفاد عماري في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر بأن والدته كان من المفترض أن تحضر معه مباريات مونديال قطر، فأراد أن تكون معه بصورة رمزية في الملعب، ولذلك طبع صورتها على قميص المنتخب المغربي الذي يرتديه.

وأضاف عماري أن الفكرة جاءته قبل قدومه إلى قطر بيوم واحد ونفذها سريعا، معبّرا عن سعادته بدعوات آلاف المشجعين لوالدته بالرحمة بعدما لفت الأنظار خلال حضوره المباريات.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الحجم من التفاعل مع صورة والدته، وأنه حاول تجنب التصوير مع المعلق سوار الذهب، لكن الأخير طلب منه عمل لقاء معه فوافق بسبب محبته له.

واختتم المشجع المغربي حديثه بتوجيه رسالة إلى المتابعين بضرورة بر الوالدين “لأنهما أجمل ما في الحياة”.

المصدر : الجزيرة مباشر