مدرب منتخب السعودية: سنخوض مباراة المكسيك لتحقيق الفوز وكتابة التاريخ مجددا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن منتخبه سيخوض مباراته الأربعاء، أمام نظيره المكسيكي في ختام مبارياتهما بدور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من أجل كتابة التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد الثلاثاء بالمركز الإعلامي للبطولة “علينا أن نقاتل ونجتهد أمام منتخب المكسيك الذي يمتلك سجلًا أفضل منا”، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب السعودي رائع.

غياب 4 من أفضل اللاعبين

وأضاف أن المنتخب السعودي سيلعب المباراة أمام المكسيك في ظل غياب 4 من أفضل لاعبيه “ولكن لدينا 24 لاعبًا من بين الأفضل في السعودية، علينا أن نلعب المباراة بقوة ونكون مستعدين لها بالشكل المطلوب لأنه يوم سيكون مهمًا جدًا لكرة القدم السعودية”.

وتابع “بالنظر للاحتمالات في الدور الثاني، نحن الآن نركّز على المباراة المقبلة أمام المكسيك. عندما نظرنا إلى قرعة البطولة عرفنا أن مجموعتنا قوية. علينا التركيز لكي نتأهل إلى الدور الثاني في البطولة”.

وأوضح رينارد “يجب أن لا نخسر مباراة الغد حتى لا نندم في بقية حياتنا، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا أمام خصم قوي. من ناحية الإحصائيات هو أفضل منا حسب سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن نحن قادرون بعزمنا وقوتنا ودعم الجماهير على أن ننجح، خاصة أننا نحظى بدعم رائع من المشجّعين، وأتوقع أن تصاحب المباراة أجواء رائعة”.

كما أكد أن المنتخب المكسيكي لديه روح قتالية ومهارات عالية خاصة في الهجوم، وعلى المنتخب السعودي أن يستعد للمواجهة بكامل قوته لأن هدفه هو التأهل.

وقال “نحن نلعب المونديال في ملاعب متميزة، وأتوقع أن يمتلئ الملعب غدًا بحضور يفوق 80 ألف مشجع. المنتخب جاء إلى قطر من أجل أن يلعب كرة قدم جيدة ويقدّم مستويات عالية، وأنا دائمًا ما أحث اللاعبين على الثقة في النفس وعدم خشية المنافس”.

وتقدم مدرب السعودية بالتهنئة إلى المنتخب المغربي على الأداء الجيد في المباراتين السابقتين، وقال “المهم للمغرب التأهل إلى الدور الثاني وأتمنى لهم الحظ الجميل في هذه المسابقة”.