كرواتيا وبلجيكا في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال قطر.. تعرف على حظوظ المنتخبين في التأهل لثُمن النهائي

تمثل المباراة التي تجمع بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا غدا الخميس، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم قطر 2022، الفرصة الأخيرة للمنتخبين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف فقط عن المغرب الوصيف، بينما تمتلك بلجيكا 3 نقاط، في المركز الثالث، ويتذيل منتخب كندا الذي خرج من دائرة المنافسة رسميا، ترتيب المجموعة من دون نقاط.

وحسابياً، تتنافس كرواتيا والمغرب وبلجيكا على بطاقتي الصعود للدور ثمن النهائي بانتظار ما ستسفر عنه المواجهتان الحاسمتان في الجولة الثالثة والأخيرة غداً الخميس.

وتلقى منتخب بلجيكا خسارة مستحقة في الجولة الثانية من المنتخب المغربي، بهدفين دون مقابل، وقبل ذلك فاز في الجولة الأولى أمام كندا بهدف دون مقابل. وبالتالي ليس أمامه سوى الانتصار على منافسه الكرواتي للتأهل إلى الدور الثاني.

في المقابل، نجح منتخب كرواتيا في تحقيق انتصار كبير ومهم في الجولة الثانية على حساب المنتخب الكندي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وقبل ذلك تعادل في الجولة الأولى مع المغرب دون أهداف، مما أدى إلى تصدره المجموعة، لكن هذه الصدارة للمنتخب الكرواتي مهددة، ولن تكون لها قيمة في حال خسارته من منافسه البلجيكي، خصوصاً أن المنتخب المغربي الذي ينافسه على صدارة المجموعة والتأهل سيخوض مواجهة أسهل نسبياً على الورق أمام منتخب كندا، وهو مرشح بقوة للفوز والتأهل للدور المقبل، سواء في صدارة المجموعة أو في المركز الثاني.

وسبق أن التقى المنتخبان الكرواتي والبلجيكي في 8 مواجهات سابقة، رسمية وودية، أبرزها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ولبطولة كأس الأمم الأوربية، حيث فاز كل منهما في 3 مواجهات وتعادلا مرتين.