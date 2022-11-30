كأس العالم قطر 2022.. مطار حمد في الدوحة يمنح المسافرين تجربة فريدة

يقدّم مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة مجموعة متميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للقادمين والمغادرين، بالتزامن مع بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتهدف الفعاليات إلى أن يعيش ملايين المسافرين من خلالها تجربة سفر مثالية وأجواء حماسية تستمر حتى انتهاء الحدث الرياضي الأبرز في العالم، الذي يُنظم للمرة الأولى في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي المهندس بدر محمد المير لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه جرى تنظيم الأنشطة والفعاليات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للاحتفال بالبطولة مع المسافرين، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الخيارات للتعريف بخدمات المطار ذات المستوى العالمي.

وأضاف أن برنامج الفعاليات يوفر للقادمين والمغادرين تجارب متنوعة مستوحاة من شغف بطولة كأس العالم، تشمل عروضا ترفيهية يومية تتوافق مع جدول المباريات، ومناطق للمشجعين للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

المسافرون في مطار حمد الدولي يتابعون مباراة الكاميرون وصربيا .

حيث وفر المطار شاشات لمتابعة المباريات للمسافرين . pic.twitter.com/IRm5cDVX1n — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 28, 2022

وإلى جانب ذلك، هناك أنشطة افتراضية تفاعلية، مثل لعبة كرة القدم بتقنية الواقع المعزز، وهو نشاط تفاعلي لتميمة (لعيب)، بالإضافة إلى ركن “جرّب قميص فريقك المفضل” المخصص للمسافرين لالتقاط الصور مع قمصان فرقهم المفضلة، وإرسالها إليهم مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

فضلا عن ذلك، تم تخصيص مناطق للمشجعين الأطفال تقدّم مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل الرسم التفاعلي، والرسم على الوجه، وملعبا لكرة القدم، بالإضافة إلى المكعبات العملاقة.

ويشمل برنامج الفعاليات أيضا حائط الصور التذكارية الذي يقع بجوار دب المصباح الشهير في وسط الساحة الجنوبية للمطار، والذي يوفر فرصة للمسافرين لالتقاط صورهم وتعليقها عليه، والانضمام إلى إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.