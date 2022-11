قطر.. تطبيق تدابير منع التبغ والتدخين في ملاعب كأس العالم الثمانية

تحت شعار “رياضة لصحة أفضل” في قطر، أعلن تعاون (وزارة الصحة العامة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومنظمة الصحة العالمية)، عن تنفيذ تدابير منع التبغ والتدخين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 -في المدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل- لأجل بطولة صحية وآمنة.

وتنص الأهداف الرئيسة لهذه الحملة على أن:

Thanks #Qatar…Thanks #FIFA!

A tobacco and nicotine free World Cup! Way to go! 👏🏼👏🏼👏🏼#WorldCup2022#WorldCupQatar#TobaccoFreeSports#NicotineFreeSportshttps://t.co/LobKryVyEI

— Catherine Egbe (@drcathyegbe) November 18, 2022