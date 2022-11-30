قطر.. تطبيق تدابير منع التبغ والتدخين في ملاعب كأس العالم الثمانية

تحت شعار “رياضة لصحة أفضل” في قطر، أعلن تعاون (وزارة الصحة العامة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومنظمة الصحة العالمية)، عن تنفيذ تدابير منع التبغ والتدخين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 -في المدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل- لأجل بطولة صحية وآمنة.

وتنص الأهداف الرئيسة لهذه الحملة على أن:

التبغ والرياضة لا يختلطان.

حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

يحظر استهلاك التبغ والتعرض للتدخين غير المباشر في الملاعب الثمانية الخاصة بفعاليات كأس العالم.

حماية الأجيال القادمة من الموت والأمراض التي يمكن الوقاية منها التي يسببها التبغ.

ويهدف المشروع إلى جعل الحدث نموذجًا مؤثرًا ومستدامًا يعزز الصحة والأمن والرفاهية في الأحداث الرياضية الضخمة المستقبلية، مما يضمن للمشجعين تنفّس هواء خالٍ من دخان التبغ أثناء جلوسهم في مقاعدهم للاستمتاع بمشاهدة أكبر حدث لكرة القدم في العالم.

وتحظر سياسة منع التدخين نفث البخار في الملاعب الثمانية الخاصة بمباريات كأس العالم، ولا تسمح به إلا في الأماكن الخارجية المخصصة للتدخين الواقعة في المحيط الخارجي للملاعب.

وتتماشى سياسة الفيفا بشأن منع استخدام التبغ أثناء الأحداث الرياضية مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الأحداث الرياضية الضخمة التي تهدف إلى حماية حق الأفراد في استنشاق هواء نقي غير ملوث بالمواد المسرطنة وغيرها من المواد الضارة.

#FIFA 2022-11-13 12:30:00 Strengthened regulation of tobacco-free venues at FIFA World Cup Qatar 2022™https://t.co/SnOYCLcHfRhttps://t.co/rzRblbF7hr — Ramandeep singh (@Ramandeep7911) November 20, 2022

ولطالما التزم الفيفا بسياسة مكافحة التبغ والتدخين، حيث يعد من المنظمات الرياضية الرائدة في هذا المجال، فمنذ عام 1986، عندما كانت رعاية التبغ ممارسة شائعة في الرياضة، أعلن الفيفا أنه لن يقبل إعلانات شركات صناعة التبغ.

ويسبب النيكوتين الموجود في التبغ الإدمان بشكل كبير، ويعد استهلاك التبغ عامل رئيس لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعًا مختلفًا ونوعًا فرعيًا من السرطان.

كما يؤدي التدخين إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا وأكثر من مليون شخص آخر نتيجة لآثار التدخين السلبي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي غالبًا ما تكون هدفًا سهلًا لصناعة التبغ وتسويقها بشكل مكثف.

أقلِع عن التدخين مع “فلورنس”

من جانبها خصصت قطر فريقًا مؤلفًا من 80 مفتشًا في مجال التبغ لدعم متطوعي الفيفا وموظفي الأمن في إنفاذ سياسة الفيفا بشأن منع التبغ أثناء الأحداث الرياضية خلال بطولة كأس العالم.

وأطلقت الفيفا وقطر ومنظمة الصحة تطبيق “فلورنس”، وفلورنس Florence هي عاملة صحية رقمية، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة المزيد من الأشخاص في الإقلاع عن التبغ في إقليم شرق المتوسط وخارجه.

فبعد محادثة قصيرة معك عبر الفيديو أو الصوت أو الرسائل النصية، تستطيع فلورنس أن تساعدك على بناء ثقتك بقدرتك على الإقلاع عن التدخين، وأن تضع لك خطة لذلك، وأن توصيك بالخطوط الهاتفية أو التطبيقات المجانية المعنية بالإقلاع عن التدخين.