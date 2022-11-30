قبل المباراة الحاسمة.. آلاف المشجعين السعوديين يتوافدون إلى قطر لمؤازرة منتخبهم أمام المكسيك (فيديو)

توافد الآلاف من السعوديين عبر معبر أبو سمرة الحدودي مع قطر، لحضور مباراة منتخب بلادهم مع المكسيك، اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات الدور الأول لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان “الأخضر” قد استهل مشواره في المونديال بانتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ليحصد 3 نقاط مهمة، بيد أنه خسر بشكل مفاجئ في الجولة الثانية أمام المنتخب البولندي بهدفين نظيفين، مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين، بينما تحتل بولندا الصدارة بأربع نقاط، ويقبع المنتخب المكسيكي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بعدما حصد نقطة واحدة من التعادل مع بولندا في الجولة الأولى، قبل أن يسقط أمام رفاق النجم ليونيل ميسي في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

ويملك رجال المدرب هيرفي رينارد مصيرهم بأيديهم، حيث إن الفوز بأي نتيجة سيمنح المنتخب السعودي بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي في تكرار لإنجاز الظهور الأول في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، إذ سيصبح رصيد الأخضر 6 نقاط، مما يعني تأهله بصدارة المجموعة في حال تعادل الأرجنتين مع بولندا، أو تأهله ثانيا في حال فوز بولندا، بينما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد المتصدر في حال فوز الأرجنتين على بولندا بعدما يتساوى المنتخبان بست نقاط لكل منهما.

ما حظوظ الأخضر في مواجهة المكسيك؟

شاهد تحليل الصحفي السعودي عيسى المسمار واللاعب السابق في الدوري الإنجليزي تشاك مارتن#الجزيرة_مباشر #كأس_العالم_قطر2022 #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/8x1CDRPQvq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2022

وقد يكون التعادل كافيا لعبور المنتخب السعودي، وذلك في حال خسارة المنتخب الأرجنتيني من بولندا التي ستتصدر حينها بسبع نقاط، بينما يتأهل المنتخب السعودي ثانيا برصيد 4 نقاط.

في المقابل، يدخل المنتخب المكسيكي المباراة بحسابات معقدة من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل، حيث سيكون بحاجة إلى الفوز مقابل خسارة الأرجنتين من بولندا، أما في حال تعادل رفاق ميسي، فسيتعين على المنتخب المكسيكي الفوز على المنتخب السعودي بفارق 3 أهداف وربما أكثر، حتى يصبح ثانيا بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

ويفتقد المنتخب السعودي جهود عدد كبير من لاعبيه المهمين على غرار القائد سلمان الفرج والمدافع الأيسر ياسر الشهراني للإصابة، إلى جانب عبد الإله المالكي الموقوف لنيله إنذارين، بيد أن رينارد يملك قاعدة واسعة قادرة على سد الفراغ وتحقيق النتيجة المطلوبة من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن فريقه سيخوض المباراة من أجل كتابة التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد أمس الثلاثاء بالمركز الإعلامي للبطولة “علينا أن نقاتل ونجتهد أمام منتخب المكسيك الذي يمتلك سجلا أفضل منا”، مشيرا إلى أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب السعودي رائع.

وأضاف أن المنتخب السعودي سيلعب المباراة في ظل غياب 4 من أفضل لاعبيه، مستدركا “ولكن لدينا 24 لاعبا من أفضل العناصر في السعودية، علينا أن نلعب مباراة الغد بقوة ونكون مستعدين لها بالشكل المطلوب، لأنه سيكون يوما مهما جدا لكرة القدم السعودية”.

وتابع “بالنظر إلى الاحتمالات في الدور الثاني، نركّز على المباراة المقبلة أمام المكسيك. عندما نظرنا إلى قرعة البطولة عرفنا أن مجموعتنا قوية. علينا التركيز غدا لكي نتأهل إلى الدور الثاني في البطولة”.

وأوضح رينارد “يجب ألا نخسر مباراة الغد حتى لا نندم بقية حياتنا، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا أمام خصم قوي. من ناحية الإحصاءات هو أفضل منا حسب سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكننا قادرون بعزمنا وقوتنا ودعم الجماهير على النجاح، خاصة أننا نحظى بدعم رائع من المشجعين، وأتوقع أن تصاحب المباراة أجواء رائعة”.

وقال “نحن نلعب المونديال في ملاعب متميزة، وأتوقع أن يمتلئ الملعب غدا بحضور يفوق 80 ألف مشجع. المنتخب جاء إلى قطر من أجل أن يلعب كرة قدم جيدة ويقدّم مستويات عالية، وأنا دائما ما أحث اللاعبين على الثقة في النفس وعدم خشية المنافس”.