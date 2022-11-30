“شربت حليب الناقة وأكلت شكشوكة”.. مشجع كوري يحكي تجربته مع الطعام العربي في قطر (فيديو)

لم تخلُ التغطيات الإعلامية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر من المشاهد الطريفة والغريبة التي جذبت ملايين المتابعين من أنحاء العالم كله.

وفي تغطية لقناة الكأس الرياضية، فوجئ المراسل بأحد المشجعين من كوريا الجنوبية يتحدث باللغة العربية، ويكشف تجربته في قطر وكيف يقضي يومه بطريقة مميزة وطريفة.

وتحدث المشجع -بعيدًا عن الملاعب والمباريات- عن أبرز تجاربه وأحبها، وقال إنه ذهب إلى البحر وزار “العزبة” وشرب هناك حليب الناقة، ما أثار تفاعل المراسل والمشجعين الحاضرين للقاء.

ولفت إلى تجربته مع الطعام القطري، فقال إنه تناول البلاليط والسمبوسك واللقيمات والشكشوكة، كما أنه جرّب شاي الكرك الشهير، فيما داعبه المراسل بكلمات طريفة قائلًا “أنت فطرت أحلى منّي”، وأضاف المشجع الكوري أنه تناول الكبسة أيضًا على الغداء.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل، وعدّه مدونون من أبرز طرائف المونديال.

وشهدت شوارع الدوحة فعاليات ذات طابع تراثي عربي وبدوي خاص مثل عروض الجمال ورياضات الرمال والمجالس والمطاعم الشرقية.

ويحظى مشجعو المونديال من مختلف دول العالم خلال زياراتهم مجالس المواطنين القطريين، بفرصة للتعرف إلى جانب من التراث القطري وثقافة البلاد، وتعريفهم بالعادات والتقاليد.