حشد كبير.. دبلوماسيون وموظفون يتابعون مباراة أمريكا وإيران داخل مقر الأمم المتحدة (شاهد)

حظيت مباراة المنتخب الإيراني ونظيره الأمريكي ضمن بطولة كأس العالم المقامة في قطر باهتمام بالغ حتى داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تجمع حشد كبير من الموظفين والدبلوماسيين في قاعة كبيرة وأمام شاشة ضخمة لمتابعة المباراة.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) تسجيلًا يظهر جمعًا كبيرًا في مقر الأمم المتحدة وهم يشاهدون المباراة.

وفي التغريدة التي أرفقت فيها الفيديو قالت الوكالة “تواجد العديد من الموظفين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة في إحدى قاعات الأمم المتحدة منذ بدء مباراة كرة القدم الإيرانية الأمريكية لمشاهدة هذه المباراة”.

تواجد العديد من الموظفين والدبلوماسيين في #الأمم_المتحدة في إحدى قاعات الأمم المتحدة منذ بدء مباراة كرة القدم #الإيرانية الأمريكية لمشاهدة هذه المباراة pic.twitter.com/a6OfzBc9rU — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) November 29, 2022

وجاءت المباراة بعد مرور 24 عامًا على آخر لقاء جمع الفريقين في مونديال فرنسا 1998، والتي أطلق عليها حينها رئيس اتحاد كرة القدم الأمريكي آنذاك آلان روتنبرغ لقب “أم المباريات”، لأنها جاءت أيضًا في ظل توتر كبير في العلاقات بين البلدين.

وتأهلت الولايات المتحدة إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم الثلاثاء بفوزها 1-صفر على إيران في أجواء مفعمة بالحيوية في استاد الثمامة بعد أن وضع كريستيان بوليسيك الكرة في الشباك في المواجهة التي جرت ضمن المجموعة الثانية وطغت عليها عقود من العداء بين البلدين.

وكان هدف بوليسيك الكرة في الدقيقة 38 كافيًا لإرسال المنتخب الأمريكي إلى الدور الثاني على حساب منافسه الجيوسياسي في إعادة لمواجهتهما في دور المجموعات بكأس العالم 1998، والتي فازت بها إيران 2-1.