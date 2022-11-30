حلم طال انتظاره للمغرب.. أرقام قياسية في انتظار أسود الأطلس أمام كندا في مونديال قطر

أصبح الجيل الحالي للمنتخب المغربي على بعد ساعات من تحقيق حلم طال انتظاره في كأس العالم، عندما يلتقي أسود الأطلس مع كندا غدا الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

ويتطلع لاعبو الأسود لتكرار إنجاز الجيل الذهبي الذي قاد المنتخب المغربي إلى بلوغ دور الستة عشر في مونديال 1986 كأول منتخب عربي يبلغ هذا الدور.

ويمتلك المنتخب المغربي فرصة ذهبية لتحقيق هذا الإنجاز في ظل اقتسامه صدارة المجموعة مع كرواتيا برصيد 4 نقاط لكل منهما، كما أن مباراته ستكون أمام منتخب كندا الذي ودّع المونديال بشكل رسمي، بينما سيكون منتخب كرواتيا على موعد مع مواجهة نارية أمام بلجيكا صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويحل منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب كندا الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، ليودّع البطولة مبكرا.

ورغم خروج منتخب كندا من البطولة، فلن تكون المواجهة التي سيشهدها ملعب الثمامة بمثابة نزهة للفريق المغربي، في ظل حرص منافسه على الخروج من المونديال بشكل مشرف ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في أول مباراتين.

ويخوض المغرب لقاء الخميس بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه وليد الركراكي بعد التعادل سلبيا مع كرواتيا في الجولة الأولى، متبوعا بالفوز التاريخي على بلجيكا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وسيكون مصير المنتخب المغربي معلقا بأقدام لاعبيه، حيث سيكون الفوز أو التعادل كافيا للمرور إلى دور الـ16 بصرف النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى بالمجموعة. وفي حالة الهزيمة، سينتظر الفريق نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا لتحديد موقفه، إذ سيحتاج المغرب حينها إما إلى فوز كرواتيا بأي نتيجة، أو فوز بلجيكا، على أن يحدد حينها فارق الأهداف إمكانية الصعود.

ويأمل الركراكي تعافي حارس مرماه ياسين بونو في الوقت المناسب ولحاقه بالمباراة بعد انسحابه قبل لحظات من انطلاق المواجهة أمام بلجيكا عقب تجدد إصابته.

ولكن إذا لم يشارك بونو، فسيكون الحارس البديل منير المحمدي على موعد مع إنجاز تاريخي حيث سيتفوق حينها على بادو الزاكي، ليصبح أول حارس في تاريخ المغرب يخوض 5 مباريات في كأس العالم.

وقد يضطر الركراكي إلى إجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه بعد حصول ثنائي خط الوسط سفيان أمرابط وعبد الحميد الصابيري على بطاقة صفراء لكل منهما في أول جولتين من المونديال، وبالتالي فإن حصول أي منهما على إنذار جديد أمام كندا سيعني غيابه عن المواجهة المحتملة في دور الستة عشر.

ويستعد حكيم زياش -نجم تشلسي الإنجليزي- لتسجيل إنجاز تاريخي مع أسود الأطلس أمام كندا إذا شارك منذ البداية وحتى النهاية، حيث سيصبح حينها أول لاعب مغربي يخوض 6 مباريات كاملة في المونديال.

كما يكفي زياش اللعب عشر دقائق فقط أمام كندا لكسر الرقم القياسي لعدد الدقائق التي خاضها نور الدين نيبت في المونديال، بعدما شارك في 5 مباريات مع منتخب بلاده في نسختي 1994 و1998.