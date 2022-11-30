تحكي تاريخ البلاد وحاضرها.. عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد على مبنى وزارة الداخلية القطرية (فيديو)

تزيّن مبنى وزارة الداخلية القطرية ومبنى الأرشيف الوطني بعروض ضوئية مبهرة متناغمة مع إيقاعات موسيقية، احتفالا ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتجري العروض الضوئية يوميا على رأس كل ساعة من السادسة حتى 11 مساء، بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 17 ديسمبر/كانون الأول.

وتتناول العروض الضوئية قصصا عن ماضي قطر وحاضرها، وكذلك عن الساحرة المستديرة.

ويمكن للمشجعين والمقيمين في قطر مشاهدة تلك العروض مجانا، كما يمكنهم الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية عن طريق محطة مترو الكورنيش، أما مبنى الأرشيف الوطني فيمكن الوصول إليه عن طريق محطة مترو مشيرب.

وقال ياسر حلمي العطار، صاحب الفكرة، إن هذه العروض الثلاثية الأبعاد تُنفَّذ للمرة الأولى في قطر، وعلى أكبر مبانيها وأكثرها أهمية.

وأوضح العطار في تصريحات للجزيرة مباشر أنه عرض الفكرة على لجنة المشاريع والإرث التي رحّبت بها وتبنتها، مشيرا إلى أن الاختيار في البداية وقع على مبنى مصرف قطر المركزي ومبنى الأرشيف الوطني، إلا أنه أكد للجنة أن مبنى وزارة الداخلية سيكون الأنسب لهذه العروض، نظرا لحجمه الكبير الذي يمكن من خلاله عرض التفاصيل الثلاثية الأبعاد بصورة أفضل.

وأضاف العطار أن كل عرض مدته 5 دقائق، يحكي كل منها قصة مختلفة عن دولة قطر وماضيها وتاريخها وتطورها، والإنجازات التي حققتها حتى استطاعت تنظيم بطولة كأس العالم على أراضيها.

كما تتناول العروض -وفقا للعطار- ملامح من البيئة القطرية، مثل صيد اللؤلؤ الذي كانت تشتهر به البلاد في العصور القديمة.

وكشف العطار عن تحضير عرض خاص ثلاثي الأبعاد يحكي قصة قطر، احتفالا باليوم الوطني للدولة في 18 ديسمبر المقبل، الذي يتزامن كذلك مع المباراة النهائية للمونديال.