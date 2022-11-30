بايدن يحتفي بانتصار أمريكا على إيران في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته الغامرة بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني (1-0) مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وخلال فعالية أقيمت في مدينة باي سيتي بولاية ميشيغان للترويج لأجندته الاقتصادية، ظهر بايدن في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعود مسرعا إلى المنصة، ليلتقط الميكروفون في حماسة زائدة، قائلا “الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!”.

وأضاف “كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها. الرب يحبهم”.

Big wins mean big announcements. Way to go, @USMNT. pic.twitter.com/tLXLYwN6pY — President Biden (@POTUS) November 30, 2022

وانتزع المنتخب الأمريكي بطاقة العبور إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من نظيره الإيراني، إثر فوزه عليه بهدف وحيد أحرزه مهاجمه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 38 من الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

واحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، ليلتقي مع نظيره الهولندي بطل المجموعة الأولى.

وأعاد الرئيس الأمريكي -عبر حسابه على تويتر- تغريدة سابقة نشرها مع زوجته السيدة الأولى جيل بايدن قبل المباراة، أعرب فيها عن ثقتهما في فوز المنتخب الأمريكي، وعلّق بايدن على التغريدة بقوله “فعلناها”.

وعلّق مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش على هزيمة فريقه أمام منتخب أمريكا بقوله “الحلم انتهى”.

وأضاف كيروش بعد صافرة نهاية المباراة “الشوط الأول كان للولايات المتحدة والنصف الثاني لإيران، والفارق أننا لم نسجل في الشوط الثاني كما كان ينبغي علينا، لكن الحلم انتهى، والآن حان وقت التفكير في الخطوة التالية لإيران”.