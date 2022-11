بايدن يحتفي بانتصار أمريكا على إيران في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته الغامرة بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني (1-0) مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وخلال فعالية أقيمت في مدينة باي سيتي بولاية ميشيغان للترويج لأجندته الاقتصادية، ظهر بايدن في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعود مسرعا إلى المنصة، ليلتقط الميكروفون في حماسة زائدة، قائلا “الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!”.

وأضاف “كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها. الرب يحبهم”.

Big wins mean big announcements. Way to go, @USMNT. pic.twitter.com/tLXLYwN6pY

— President Biden (@POTUS) November 30, 2022