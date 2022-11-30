الولايات المتحدة ترافق إنجلترا إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022

أحرز كريستيان بوليسيك هدفًا وتعرّض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران، الثلاثاء، وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الأمريكي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران التي كانت تحتاج إلى التعادل، وهاجم بلا هوادة في مباراة عالية الإيقاع، وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما وصلت ضربة رأس من سيرجينيو ديست إلى بوليسيك الذي اصطدم بالحارس لتدخل الكرة المرمى، وكان مصابًا إلى درجة أنه لم يحتفل بالهدف.

واستمد المنتخب الأمريكي حماسه من الأجواء الصاخبة في استاد الثمامة في الدوحة، وكان مفعمًا بالثقة وسيطر على المباراة، وأدى يونس موسى ووستون ماكيني دورًا كبيرًا في كل تحرك تقريبًا، وتسبب ديست في إزعاج دائم لإيران التي لم تصنع سوى القليل من الفرص.

وكانت المواجهة بين الدولتين المتنافستين على الصعيد السياسي الأولى في كأس العالم منذ 1998 في فرنسا، وهي مباراة وُصفت بأنها “أم مباريات كرة القدم”.

والكر زيمرمان هو منقذ الولايات المتحدة اليوم 🔒 https://t.co/eBhKmjahEW pic.twitter.com/11d17NBBAE — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

إنجلترا تقسو على ويلز

وحجز المنتخب الإنجليزي مقعدًا له في دور الـ16 لمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره الويلزي بثلاثة أهداف نظيفة.

وكشر الإنجليز عن أنيابهم بأداء هجومي أراد المدرب ساوثغيت من خلاله حسم الأمور مبكرًا، في حين لعبت ويلز بطريقة دفاعية رغم حاجتها الماسّة إلى الفوز ولا شيء غيره لتبقي آمالها قائمة في مواصلة المشوار العالمي.

وخلق منتخب “الأسود الثلاثة” فرصًا عديدة أبرزها انفرادة ماركوس راشفورد، وتسديدة فيل فودين، ورأسية المدافع جون ستونز، غير أن الشباك الويلزية ظلت صامدة لينتهي الشوط الأول أبيض النتيجة.

ضد إيران🅰️🅰️

ضد ويلز 🅰️ هاري كين أكثر لاعب صنع أهداف في #كأس_العالم_FIFA قطر 2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GOFv8n3rBs — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

ومع بداية الشوط الثاني، نجح راشفورد في كسر التعادل بهدف جميل من ركلة حرة مباشرة وضعها ببراعة بعيدًا عن متناول داني ورد في الدقيقة 51.

وبعد أقل من دقيقتين، أضاف الإنجليز هدفًا ثانيًا من كرة عرضية أرسلها هاري كين انبرى لها فودين وتابعها في الشباك، قبل أن يعود راشفورد ويوقّع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الإنجليزي بهذا الانتصار رصيده إلى 7 نقاط حسم بها صدارة المجموعة.