الفيفا يعلن أسماء أول طاقم تحكيم نسائي خالص يقود مباراة للرجال في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، أن الثلاثي “ستيفاني فرابار” و”نيوزا باك” و”كارين دياز” سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازًا جديدًا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/ آذار وكذلك مباراة في دوري أبطال أوربا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عامًا البرازيلية “نيوزا” والمكسيكية “دياز”. كما تشارك في البطولة في قطر “سليمة موكانسانجا” من رواندا و”ياماشيتا يوشيمي” من اليابان.

واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.

بالنسبة إلى فرابار (38 عامًا) بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوربا. فهي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022