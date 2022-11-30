الفيفا يعلن أسماء أول طاقم تحكيم نسائي خالص يقود مباراة للرجال في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، أن الثلاثي “ستيفاني فرابار” و”نيوزا باك” و”كارين دياز” سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازًا جديدًا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/ آذار وكذلك مباراة في دوري أبطال أوربا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عامًا البرازيلية “نيوزا” والمكسيكية “دياز”. كما تشارك في البطولة في قطر “سليمة موكانسانجا” من رواندا و”ياماشيتا يوشيمي” من اليابان.

واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.

بالنسبة إلى فرابار (38 عامًا) بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوربا. فهي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time. Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team. History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9 — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022

وأدارت فرابار أيضًا نهائي الكأس السوبر الأوربي 2019 بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوربا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وعينت فرابار كحكم رابع خلال العرس الكروي في قطر في مباراتي المكسيك وبولندا، والبرتغال وغانا ضمن منافسات دور المجموعات.

وقالت موكانسانغا قبيل انطلاق مونديال قطر “إنه لمن دواعي سروري وشرف حقيقي لنا نحن النساء أن نعمل مع الرجال من أجل نجاح المونديال”.

من ناحيته، قال رئيس لجنة الحكام في فيفا الايطالي بيارلويجي كولينا “نؤكّد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس”.