يشبه تميمة “لعيب”.. مشجع قطري يكشف ملابسات صورته بالمونديال وانتشارها عالميا (فيديو)

قال الشاب القطري عبد الرحمن بن فهد الذي أثارت ملامح وجه تقاربًا وتشابهًا كبيرين مع تميمة كأس العالم التي تحمل اسم (لعيب)، إن الصورة التُقطت يوم حفل افتتاح كأس العالم، وتحديدًا خلال مباراة قطر والإكوادور.

وأضاف بن فهد خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الصورة “عكست ردة فعل طبيعية لشاب قطري خلال تشجيع فريقه”، مضيفًا أنه بعد حالة السعادة والإبهار التي تمتع فيها العالم بحفل الافتتاح، كانت نتيجة المنتخب القطري في المبارة الافتتاحية غير جيدة.

وكشف بن فهد أن الصورة التي انتشرت في جميع دول العالم التُقطت بتلقائية، ولم يكن يتوقع أن تنتشر بقوة بهذا الشكل.

وكان الشاب القطري عبد الرحمن بن فهد قد تصدّر قائمة التفاعلات عبر تطبيق (تيك توك) في الصين عقب انتشار صورته.

وأثارت تعبيرات وجه المشجع القطري حالة من التفاعل بين مشجعي كرة القدم في الصين بسبب تشابهها مع تميمة كأس العالم التي تحمل اسم “لعيب”.

كما نشرت وسائل إعلام صينية لاحقًا مقطع فيديو للمشجع القطري، يعبّر فيه عن امتنانه لمشاعر الصينيين، ويردّ عليهم مُرحّبًا بهم في قطر.

ورغم أن الشاب القطري لا يجد تشابهًا كبيرًا بين صورته مع تميمة “لعيب”، فإنه عبّر عن سعادته بالتفاعل الذي حظي به من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

وقال “سعيد جدًّا لأن عدد التفاعلات على مستوى (تيك توك) الصيني وحدها بلغت 15 مليون مشاركة”.

الصين يقولون هذا لعيب نفس الملامح 😂 وجهه 😇 pic.twitter.com/FJUuU10RAk — 🎻🦌91 (@Abt991) November 23, 2022

وعن المواقع الأجنبية التي وصفته بـ”القطري الحزين”، أوضح عبر الرحمن بن فهد أن لا مشكلة له مع هذه التسميات، وأن ما يهمّه هو فوز الفريق القطري في المنتديات الرياضية العالمية.

وخلص الشاب القطري إلى أنه سيستغل هذا الانتشار العالمي من أجل التعريف بقطر ودورها في العالم.