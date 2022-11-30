أستراليا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الستة عشر بمونديال قطر

بلغ المنتخب الأسترالي دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، عقب فوزه على نظيره الدنماركي 1-صفر، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في المسابقة.

وهيمنت أستراليا على المباراة أمام الدنمارك في استاد الجنوب قبل أن تحسم الفوز على منافسها إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 60 عندما اقتحم ليكي مساحة خالية، وتجاوز المدافع يواكيم مايله ليرسل تسديدة أرضية في مرمى الحارس كاسبر شمايكل.

ودفع كاسبر يولماند مدرب الدنمارك بقوته الضاربة الهجومية حيث سعى بشدة إلى تسجيل الأهداف التي استعصت على فريقه في قطر.

لكن أستراليا حافظت على المركز الثاني في المجموعة الرابعة بست نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن فرنسا التي خسرت بشكل مفاجئ 1-صفر أمام تونس، صاحبة المركز الثالث بأربع نقاط، في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وودعت الدنمارك البطولة بنقطة واحدة في ذيل الترتيب.