كأس العالم قطر 2022

وزير الرياضة المصري: قطر نجحت في تحقيق حلم تنظيم المونديال بالعالم العربي

استاد الثمامة (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)
ملعب الثمامة في قطر (اللجنة العليا للمشاريع والإرث).
3/11/2022-|آخر تحديث: 3/11/202209:06 AM (مكة المكرمة)

أشاد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بما قامت به قطر لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بصورة تليق بمكانتها ومكانة الدول العربية.

وأكد صبحي في حوار مع جريدة (العرب) القطرية أن تنظيم نهائيات كأس العالم في العالم العربي حلم نجحت قطر في تحقيقه، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذا الأمر.

وأوضح أن تنظيم دولة عربية لنهائيات كأس العالم يمثل فرصة لتعريف شعوب العالم بالثقافة العربية وتراث المنطقة العريق.

وقال صبحي إنه انبهر كثيراً بالملاعب التي أنشأتها قطر لاستضافة مباريات البطولة بمواصفات عالمية، مشيرا إلى إعجابه بشكل خاص بملعب الثمامة وطريقة بنائه.

وأكد الوزير المصري دعم بلاده لقطر من أجل نجاح هذا الحدث الكبير.

وقال إن البطولة ستكون “كرنفالا استثنائيا لن ينساه العالم”، وستبقى لها بصمة خالدة في ذاكرة الجميع.

المصدر : الألمانية