وزير الرياضة المصري: قطر نجحت في تحقيق حلم تنظيم المونديال بالعالم العربي

أشاد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بما قامت به قطر لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بصورة تليق بمكانتها ومكانة الدول العربية.

وأكد صبحي في حوار مع جريدة (العرب) القطرية أن تنظيم نهائيات كأس العالم في العالم العربي حلم نجحت قطر في تحقيقه، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذا الأمر.

وأوضح أن تنظيم دولة عربية لنهائيات كأس العالم يمثل فرصة لتعريف شعوب العالم بالثقافة العربية وتراث المنطقة العريق.

🔴د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري: #قطر ستنظم بطولة يتباهى بها العرب 📌لم تترك شيئاً للصدفة وجهزت ملاعب عالمية

📌كل الدعم والمساندة للأشقاء في قطر

📌مهمة المنتخبات العربية صعبة تفاصيل أكثر في الحوار 👇https://t.co/swwmLoastP pic.twitter.com/UKPq1DFF75 — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) November 2, 2022

وقال صبحي إنه انبهر كثيراً بالملاعب التي أنشأتها قطر لاستضافة مباريات البطولة بمواصفات عالمية، مشيرا إلى إعجابه بشكل خاص بملعب الثمامة وطريقة بنائه.

وأكد الوزير المصري دعم بلاده لقطر من أجل نجاح هذا الحدث الكبير.

وقال إن البطولة ستكون “كرنفالا استثنائيا لن ينساه العالم”، وستبقى لها بصمة خالدة في ذاكرة الجميع.