كأس العالم قطر 2022

كندا تفقد جهود المدافع سكوت كينيدي في كأس العالم بسبب الإصابة

لاعبو الفريق الكندي لكرة القدم (رويترز أرشيف)
3/11/2022

أكد جون هيردمان مدرب كندا غياب المدافع (سكوت كينيدي) عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية بالكتف.

وكان سكوت كينيدي ضمن 21 لاعبا استدعاهم المدرب هيردمان لخوض مباراة ودية أمام البحرين في المنامة قبل إعلان التشكيلة النهائية.

وأصيب كينيدي خلال سقوط خاطئ أثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني مع فريقه يان ريجنسبورج يوم السبت.

ولا يعتبر كينيدي، الذي خاض 8 مباريات دولية، ركيزة في خط دفاع كندا، لكنه اكتسب سمعة جيدة بفضل دوره القيادي بغرف الملابس.

وقال هيردمان “هذا النوع من الإصابات يعني عدم عودة سكوت للتشكيلة (قبل كأس العالم) للأسف، كان يشعر بالانهيار هذا الصباح وغيابه خسارة كبيرة لنا”.

ويمكن لكندا استدعاء لاعب بديل حتى 14 نوفمبر الجاري، وبعد مباراة البحرين ستتجه إلى قطر.

وتفتتح كندا، العائدة لكأس العالم لأول مرة منذ 1986، مشوارها بالنهائيات أمام بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا كرواتيا والمغرب.

المصدر : رويترز