كندا تفقد جهود المدافع سكوت كينيدي في كأس العالم بسبب الإصابة

أكد جون هيردمان مدرب كندا غياب المدافع (سكوت كينيدي) عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية بالكتف.

وكان سكوت كينيدي ضمن 21 لاعبا استدعاهم المدرب هيردمان لخوض مباراة ودية أمام البحرين في المنامة قبل إعلان التشكيلة النهائية.

وأصيب كينيدي خلال سقوط خاطئ أثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني مع فريقه يان ريجنسبورج يوم السبت.

Scott Kennedy Injury Update ⬇️

Canadian centre back Scott Kennedy will miss the coming FIFA World Cup Qatar 2022™ after suffering a shoulder injury in league action with SSV Jahn Regensburg in the 2.Bundesliga.

We wish Scott the best in his recovery.

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 2, 2022