كندا تفقد جهود المدافع سكوت كينيدي في كأس العالم بسبب الإصابة

أكد جون هيردمان مدرب كندا غياب المدافع (سكوت كينيدي) عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية بالكتف.

وكان سكوت كينيدي ضمن 21 لاعبا استدعاهم المدرب هيردمان لخوض مباراة ودية أمام البحرين في المنامة قبل إعلان التشكيلة النهائية.

وأصيب كينيدي خلال سقوط خاطئ أثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني مع فريقه يان ريجنسبورج يوم السبت.

Scott Kennedy Injury Update ⬇️ Canadian centre back Scott Kennedy will miss the coming FIFA World Cup Qatar 2022™ after suffering a shoulder injury in league action with SSV Jahn Regensburg in the 2.Bundesliga. We wish Scott the best in his recovery. — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 2, 2022

ولا يعتبر كينيدي، الذي خاض 8 مباريات دولية، ركيزة في خط دفاع كندا، لكنه اكتسب سمعة جيدة بفضل دوره القيادي بغرف الملابس.

وقال هيردمان “هذا النوع من الإصابات يعني عدم عودة سكوت للتشكيلة (قبل كأس العالم) للأسف، كان يشعر بالانهيار هذا الصباح وغيابه خسارة كبيرة لنا”.

To celebrate World Cup Month, we’re taking a look back on our favourite qualifying moments 🔥 We begin with the goal that had people dreaming… A moment of magic from @alphonsodavies 🪄 🎥: @onesoccer#WeCAN #CANMNT pic.twitter.com/1c3d2sbSEC — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 2, 2022

ويمكن لكندا استدعاء لاعب بديل حتى 14 نوفمبر الجاري، وبعد مباراة البحرين ستتجه إلى قطر.

وتفتتح كندا، العائدة لكأس العالم لأول مرة منذ 1986، مشوارها بالنهائيات أمام بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا كرواتيا والمغرب.