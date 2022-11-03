قطر: توفير قطار مترو كل 165 ثانية لنقل مشجعي كأس العالم على مدار 21 يوما

قال نائب المدير العام لعمليات بطولة كأس العالم المهندس علي العلي إنه سيتم توفير قطار مترو كل 165 ثانية لنقل المشجعين على مدار 21 يوما، وتوفير 3600 حافلة للمشاركة في النقل يوميًّا خلال البطولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس للإعلان عن جاهزية البلد المضيف لبطولة كأس العالم 2022.

وأضاف العلي: نهدف إلى تقديم خدمة نقل آمنة وسلسة لجميع المشجعين، وتم تخصيص موقع رسمي للنقل يتم تحديثه يوميًّا على الحساب الرسمي للبطولة، وسوف يتم توزيع دليل للتنقل في قطر كما تمت إضافة خدمة التنقل في تطبيق بطاقة هيا.

نائب المدير العام لعمليات بطولة #كأس_العالم:

توفير قطار مترو كل 165 ثانية لنقل المشجعين على مدار 21 يوما.. وتوفير 3600 حافلة للمشاركة في النقل يوميًا خلال البطولة#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/vSGUVIgDaK — قنا الرياضي (@QNA_Sports) November 3, 2022

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم الدكتور يوسف المسلماني: إنه تم إطلاق موقع إلكتروني صحي للمشجعين يحتوي على معلومات الرعاية الصحية ومعلومات عن جميع العيادات والمستشفيات، وتخصيص الرقم 16000 لتقديم الدعم الصحي للمشجعين.

وأفاد بأنه تم تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لاستقبال الحالات الطارئة والخدمات الصحية تقدم مجانا لحاملي بطاقة هيا.

وأوضح المسلماني أن جميع الخدمات الصحية في الملاعب ومناطق المشجعين ستكون مجانية، وأن تأمين السفر ليس إلزاميا ولكنه يوفر الاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة.

المتحدث الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة #كأس_العالم:

جميع الخدمات الصحية في الملاعب ومناطق المشجعين ستكون مجانية.. وتأمين السفر ليس إلزاميا ولكنه يوفر الاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/AjBzjYvPu2 — قنا الرياضي (@QNA_Sports) November 3, 2022

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة للمونديال، قال نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة خالد المولوي: إن قطر خلال كأس العالم ستكون كمهرجان يضم أكثر من 90 فعالية وحدثا، مثل منطقة هيا للمشجعين في لوسيل التي تحوي العديد من الفعاليات بجانب فعاليات درب لوسيل التي تضم عروضا مختلفة.

وأضاف: الفرصة سانحة أمام جماهير المونديال للاستمتاع بشواطئ قطر والمهرجان الكبير الذي أعدته الدولة لتقديم أفضل تجربة ترفيهية لهم طوال البطولة.