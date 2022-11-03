سفينة عسكرية تركية تصل قطر للمشاركة في تأمين المونديال (صور)

وصلت إلى قطر، الأربعاء، سفينة (بورغازادا) العسكرية التركية للمشاركة في تأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية أن “القوات البحرية الأميرية استقبلت في قاعدة أم الحول البحرية سفينة إف 513 بورغازادا التركية”.

وأضاف أن استقبال السفينة التركية يأتي “ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وزارة الدفاع القطرية مع تركيا لتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022”.

وأردف البيان “تم خلال الاستقبال تقديم هدايا ترحيبية لطاقم السفينة من مجموعة من ضباط وزارة الدفاع القطرية كما تم التقاط الصور التذكارية”.

من جانبها، تقدمت القوات التركية بالشكر لوزارة الدفاع القطرية “على حسن الاستقبال، معبرين عن سعادتهم لوجودهم ومشاركتهم في تأمين هذا الحدث، متمنين أن تتم مهمتهم بنجاح” وفق البيان.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

وكانت وزارة الدفاع القطرية نشرت صورًا لنائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ خالد بن محمد العطية، أثناء تفقده جاهزية القوات الجوية الأميرية، وقوات الدفاع الجوي الأميري، وكذلك القوات الأمريكية والإيطالية المشاركة في تأمين المونديال.

ونشرت صورًا للوحدات المشاركة في تأمين الحدث العالمي الكبير.