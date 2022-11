إعلامي بريطاني شهير يهاجم منتقدي استضافة قطر للمونديال ويُذكّرهم بانتهاكات دول أخرى

شن الإعلامي البريطاني المعروف بيرس مورغان، هجومًا لاذعًا على منتقدي قطر واستضافتها لكأس العالم 2022، داعيًا إلى “إبعاد السياسة وفرض الفضيلة عن البطولة حتى نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم”.

وانتقد مورغان في مقال نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية من وصفهم بـ “المتشدقين بالأخلاق” بسبب ما أسماه “الضوضاء السلبية المتزايدة حول بطولة كأس العالم والتي تصمّ الآذان”، وخاطبهم قائلًا “أبقوا تشدقكم المهترئ بعيدًا، ودعوني أشاهد مباريات كأس العالم دون محاولاتكم لجعلي أشعر بالعار أو بالذنب تجاه ذلك”.

وطرح مورغان جملة من التساؤلات لمنتقدي قطر وتساءل: “إذا كانت الحجة ضد تنظيمها بسبب ما يُقال عن سجل حقوق الإنسان في قطر، “فماذا عن البلدان الـ31 الأخرى المشاركة في البطولة؟”.

وحول انتقادات “اضطهاد المثليين” وما يعدّه المنتقدون عائقًا لمشاركتهم في كأس العالم، تساءل مورغان “ألا ينبغي أن نشعر بالغضب بالمثل من مشاركة السنغال والمغرب وتونس حيث أنه من غير القانوني أن تكون مثليًا في بلدانهم؟”.

وتابع “أو مثلًا غانا التي يمرر برلمانها مشروع قانون جديد يطالب بسجن أي شخص يُعبر عن دعمه أو تعاطفه مع المثليين؟ أو الكاميرون التي وفقًا لتقارير فإنها تقاضي السلوك الجنسي المثلي بشكل أكثر عدوانية من أي بلد تقريبًا في العالم؟”.

'Keep politics and virtue-signalling out of the Qatar World Cup so we can enjoy it – if players don’t like it, don’t go.'@piersmorgan says the 'wall of negative noise' around the upcoming tournament is 'increasingly deafening' in his latest #PiersUncensored column. 🇶🇦 pic.twitter.com/Qee9uJhyfF

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 1, 2022