هولندا والسنغال تحسمان بطاقتي التأهل لدور الـ16 في مونديال قطر 2022

تأهلت هولندا إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، وتصدرت المجموعة الأولى بفوز سهل 2-صفر على قطر صاحبة الضيافة التي تعرضت للهزيمة الثالثة على التوالي الثلاثاء.

ووضع المهاجم كودي جاكبو هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليحرز هدفه الثالث على التوالي، ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين.

وضاعف فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة النتيجة من مدى قريب بعد خمس دقائق من الشوط الثاني مستغلا تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.

ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط لتضمن القمة، بينما كانت قطر أول المغادرين في البطولة بالفعل منذ الجولة الماضية.

الصورة اكتملت في المجموعة الأولى 🔝👀 🇳🇱 ✅

🇸🇳 ✅

🇪🇨 ❌

🇶🇦 ❌#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

السنغال تتأهل لدور الـ16 للمرة الأولى منذ 2002

تزامن فوز هولندا مع انتصار السنغال على الإكوادور بهدفين لواحد في مواجهة أخرى ضمن المجموعة نفسها، ليتمكن “أسود التيرانغا” من حجز البطاقة الثانية ومرافقة “الطواحين” إلى الدور القادم.

سجّل هدفي السنغال كل من إسماعيلا سار من علامة الجزاء والمدافع خاليدو كوليبالي في الدقيقتين 44 و70، بينما أحرز هدف الإكوادور لاعب الوسط مويسيس كايسيدو عند الدقيقة 67.

للمرة الأولى منذ عام 2002 🌟 السنغال في دور الـ16 بكأس العالم FIFA دون ساديو ماني، نجح المدرب أليو سيسيه ولاعبيه في معادلة إنجاز أسود التيرانجا التاريخي لجيل ضيوف وفاديجا وديوب 🇸🇳💪🏿@Fsfofficielle | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/MVFTr9hMJ3 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

وتصدرت هولندا الترتيب في النهاية برصيد 7 نقاط، تلتها السنغال بـ6 نقاط، والإكوادور ثالثًا بـ5 نقاط، وقطر رابعًا دون أي نقطة.

وتواجه هولندا في الدور القادم ثاني المجموعة الثانية، وتلعب السنغال مع متصدر المجموعة ذاتها، التي سيتحدد المتأهلان عنها مساء اليوم، بعد مباراة ويلز مع إنجلترا وإيران ضد الولايات المتحدة.

وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، ثم تأتي إيران ثانيًا بـ3 نقاط، والولايات المتحدة ثالثًا بنقطتين، أما ويلز فتقبع في المركز الرابع بنقطة فقط.