قبل المباراة المرتقبة.. رسالة من مشجع سعودي إلى آخر مكسيكي (فيديو)

وجّه مشجع سعودي رسالة إلى آخر مكسيكي عبر قناة الجزيرة مباشر، أمس الاثنين، من أمام ملعب لوسيل الذي احتضن مباراة البرتغال والأوروغواي.

وسأل مراسل الجزيرة مباشر مشجعًا مكسيكيا عن توقعاته لنتيجة المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب السعودي يوم غد الأربعاء، فأجاب المشجع: “نعلم أن مباراة المكسيك مع السعودية ستكون صعبة للغاية لكن لا حدود لطموحاتنا”.

وقاطع مشجع سعودي المشجع المكسيكي قائلا “نتمنى لكم حظًّا سعيدًا، لكن المباراة ستكون شبيهة بالمصارعة المكسيكية”.

وأضاف: “لدينا اللاعب سالم الدوسري، انهزمتم من الأرجنتين ونحن هزمناها هل تعلم ما معنى أن نهزم ميسي”.

ولا تزال الجماهير السعودية والعربية تحتفي بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الأخضر، عندما فاز الثلاثاء الماضي على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وتحققت بذلك واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة وسط فرحة عربية غامرة، وفازت السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي أقيمت على ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وواجه منتخب المكسيك المنتخب الأرجنتيني، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين، حيث سجّل النجم ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 64، وصنع الثاني للبديل أنزو فرنانديز في الدقيقة 87.