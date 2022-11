فيفا يفرض عقوبة مالية على منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم المنتخب الألماني 10 آلاف و500 دولار أمريكي لعدم حضور أي لاعب المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022.

وجاء قرار فيفا، اليوم الثلاثاء، مصحوبًا بتحذير للمنتخب الألماني من تكرار مثل هذا الموقف.

وحضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحفي الإلزامي عشية التعادل مع إسبانيا 1-1، علمًا بأن اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب واحد على الأقل رفقة المدرب، الذي برر الأمر بتوفير وقت السفر الطويل للاعبين من أجل تجهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فليك قوله في المؤتمر الصحفي “لن يكون هناك أي لاعب هنا معنا. لقد استغرقت رحلتنا ثلاث ساعات وتنتظرنا مباراة مهمة جدًّا، فقلت لهم سآتي وحيدًا”.

Hansi Flick: "I came by myself to the presser because we didn't want any player to spend almost 3 hours in the car. That's why I said I'll do it alone. All 26 players are important so I don't have a player with me here. We put our full focus on the game" #GER pic.twitter.com/GbkZTLVTxG

