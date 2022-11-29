فيديو للاعبي الأرجنتين في غرفة الملابس يثير سخطا بالمكسيك.. وملاكم يهدد ميسي (شاهد)

عمت الفرحة غرفة لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول لمونديال قطر.

لكن فيديو أظهر احتفال لاعبي التانغو في غرفة تغيير الملابس وهم يرددون أهازيج وهتافات، أثار غضب الجماهير المكسيكية، بسبب احتوائه على مشهد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يركل قميصا للمنتخب المكسيكي كان ملقى على الأرض أثناء خلعه لحذائه.

وهاجم الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز ميسي في سلسلة تغريدات على تويتر قائلا “هل رأيتم ميسي يمسح الأرضية بقميصنا وعلمنا؟ فليحمد الله أنني لم أجده!”.

وأضاف “مثلما نحترم الأرجنتين عليكم أن تحترموا المكسيك. لا أتحدث عن البلد (الأرجنتين) بل أتحدث عن ميسي بسبب ما فعله”.

من جهته، رد النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على الملاكم المكسيكي قائلا “سيد كانيلو، لا تبحث عن أعذار أو مشاكل. بالتأكيد لا تعرف كرة القدم وما يحدث في غرفة تبديل الملابس. دائما ما تكون القمصان على الأرض بعد انتهاء المباريات بسبب العرق. ثم إذا رأيت جيدا، فإنه يقوم بالحركة لإزالة الحذاء لكنه ضرب العلم عن طريق الخطأ”.

أما الصحفي الأرجنتيني أندر إس يوسين فكتب قائلا “كانيلو. أنت تعلم جيدا أن الأمر كان مجرد سهو، ولا أستبعد اعتذار ميسي. وإذا كان هناك عدم احترام، فهناك ما هو أسوأ من ذلك بكثير من البلاد الشمالية. هنا نحب المكسيك. الرياضة رياضة”.

وقالت الصحفية المكسيكية ريبيكا “أتفق تماما مع كانيلو. ومهما كان الأمر، كان ينبغي لميسي أن يتعامل باحترام مع قميص المكسيك. تقاس عظمة اللاعب بكيفية استيعابه للانتصارات واحترام خصمه”.

وأضافت “كانيلو. أنت بطل داخل الحلبة وخارجها”.

وتلتقي الأرجنتين مع بولندا غدا الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من الدول الأول، وستلعب المكسيك مع السعودية في نفس التوقيت.

وتحتاج الأرجنتين إلى الفوز على بولندا لضمان التأهل للدور الثاني، أو التعادل بشرط عدم فوز السعودية على المكسيك، مع اللجوء إلى قاعدة فارق الأهداف لحسم ترتيب المجموعة النهائي.