فتاة محجبة تتحدى شابا وتستعرض مهارتها في كرة القدم وسط شوارع قطر (فيديو)

أثارت لاعبة كرة القدم المحجبة ميمي أصغري إعجاب المشجعين في كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد استعراضها مهاراتها المذهلة وسط شوارع الدوحة.

ونشرت ميمي عبر حسابها على تيك توك تسجيلًا مصورًا وهي تتحدى مشجعًا في الشارع بعد نهاية إحدى المباريات، وتُظهر مهاراتها الاستثنائية أمام جمع من الحضور.

وعلّقت الفتاة التي تُظهر سيرتها الذاتية أنها إيرانية “قابلت رجلًا لطيفًا أراد أن يتباهى بمهاراته، لذلك كان عليَّ التباهي بمهاراتي أيضًا”.

شاهد .. فتاة تتحدى شاب في تنطيط "الكرة" بأحد شوارع قطر والنتيجة مفاجأة https://t.co/N355O8Tqp9pic.twitter.com/YiAwmHsk41 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) November 28, 2022

وتريد ميمي أن تُظهر للفتيات الصغيرات أن لاعبي كرة القدم يمكن أن يأتوا من أي مكان، ولا يحتاجون جميعًا إلى المظهر.

وميمي أصغري هي لاعبة كرة قدم إيرانية شابة ومنتجة محتوى، تستعرض مهاراتها في كرة القدم خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتحولت المدن القطرية إلى ساحة كبرى لاستقبال كل ما يخص مونديال 2022، وباتت مسرحًا لكل فعالياته واحتفالاته، وبدت مظاهر المونديال واضحة في كل الأرجاء.

وانتشر في شوارع قطر أشهر صناع المحتوى المرئي على يوتيوب (يوتيوبرز)، وهم يتجولون بكاميراتهم ويرصدون كل كبيرة وصغيرة لنقلها إلى الملايين من متابعيهم.