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كأس العالم قطر 2022

فتاة محجبة تتحدى شابا وتستعرض مهارتها في كرة القدم وسط شوارع قطر (فيديو)

تريد ميمي أن تُظهر للفتيات الصغيرات أن لاعبي كرة القدم يمكن أن يأتوا من أي مكان (موافع التواصل)
29/11/2022-|آخر تحديث: 29/11/202208:45 PM (مكة المكرمة)

أثارت لاعبة كرة القدم المحجبة ميمي أصغري إعجاب المشجعين في كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد استعراضها مهاراتها المذهلة وسط شوارع الدوحة.

ونشرت ميمي عبر حسابها على تيك توك تسجيلًا مصورًا وهي تتحدى مشجعًا في الشارع بعد نهاية إحدى المباريات، وتُظهر مهاراتها الاستثنائية أمام جمع من الحضور.

وعلّقت الفتاة التي تُظهر سيرتها الذاتية أنها إيرانية “قابلت رجلًا لطيفًا أراد أن يتباهى بمهاراته، لذلك كان عليَّ التباهي بمهاراتي أيضًا”.

وتريد ميمي أن تُظهر للفتيات الصغيرات أن لاعبي كرة القدم يمكن أن يأتوا من أي مكان، ولا يحتاجون جميعًا إلى المظهر.

وميمي أصغري هي لاعبة كرة قدم إيرانية شابة ومنتجة محتوى، تستعرض مهاراتها في كرة القدم خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتحولت المدن القطرية إلى ساحة كبرى لاستقبال كل ما يخص مونديال 2022، وباتت مسرحًا لكل فعالياته واحتفالاته، وبدت مظاهر المونديال واضحة في كل الأرجاء.

وانتشر في شوارع قطر أشهر صناع المحتوى المرئي على يوتيوب (يوتيوبرز)، وهم يتجولون بكاميراتهم ويرصدون كل كبيرة وصغيرة لنقلها إلى الملايين من متابعيهم.

المصدر : الجزيرة مباشر