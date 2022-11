كأس العالم قطر 2022.. غوغل يتفاعل بطريقة مميزة مع ختام دور المجموعات (شاهد)

احتفل محرك البحث غوغل، اليوم الثلاثاء، بكأس العالم 2022 الذي يقام في قطر من خلال خاصية (Google Doodle).

وخاصية (Google Doodle) أو خربشات غوغل تشير إلى التغير الخاص والمؤقت الذي تجريه الشركة على شعارها في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير، احتفاءً بمناسبة معينة تظهر عند الضغط عليها.

ووضع محرك غوغل صورًا لأحذية كرة قدم ملونة بأعلام الدول المشاركة في كأس العالم، بينما تحل صورة كرة قدم مكان أحد حروف كلمة غوغل باللغة الإنجليزية.

وبعدما احتفلت غوغل بانطلاق كأس العالم 2022، عادت وسلطت الضوء عبر أحدث رسوم شعارها المبتكرة على المراحل النهائية من مرحلة المجموعات في أكبر حدث رياضي في العالم.

وفي المرحلة الثالثة من دور المجموعات، تلعب اليوم الثلاثاء الإكوادور ضد السنغال وأيضًا هولندا ضد قطر لحساب المجموعة الأولى، وإيران ضد الولايات المتحدة وأيضًا ويلز ضد إنجلترا لحساب المجموعة الثانية.

وانطلقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، ليكون أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة.

