عروسان يحتفلان بزفافهما داخل الملعب قبيل مباراة السنغال والإكوادور في مونديال قطر (فيديو)

احتفل زوجان بعرسهما في ملعب خليفة الدولي قبل انطلاقة مباراة الثلاثاء بين الإكوادور والسنغال في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022، التي انتهت بتأهل أسود التيرانغا إلى دور الـ16.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا نشرته قناة (الكاس) الرياضية، لشابة ترتدي فستان زفاف بينما يمسك رجل بيدها ويشيران إلى خاتم الارتباط في يديهما.

ولقي الفيديو العديد من التعليقات الإيجابية، وبارك ناشطون على مواقع التواصل للزوجين، وقالت إحدى المعلقات “انظروا إلى الفرحة في عينيها والابتسامة التي تعلو وجهها”، بينما عزا مغردون فكرة الاحتفال بالعرس داخل الملعب إلى العروس نفسها.

وجاء الاحتفال بالتزامن مع مباراتين حاسمتين الثلاثاء، إحداهما بين هولندا وقطر حيث تأهلت الأولى بفوزها بهدفين نظيفين، والأخرى بين الإكوادور والسنغال التي فازت بهدفين مقابل هدف وتأهلت ثاني المجموعة.

وانطلقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، ليكون أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة.