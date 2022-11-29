عروسان يحتفلان بزفافهما داخل الملعب قبيل مباراة السنغال والإكوادور في مونديال قطر (فيديو)
احتفل زوجان بعرسهما في ملعب خليفة الدولي قبل انطلاقة مباراة الثلاثاء بين الإكوادور والسنغال في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022، التي انتهت بتأهل أسود التيرانغا إلى دور الـ16.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا نشرته قناة (الكاس) الرياضية، لشابة ترتدي فستان زفاف بينما يمسك رجل بيدها ويشيران إلى خاتم الارتباط في يديهما.
ولقي الفيديو العديد من التعليقات الإيجابية، وبارك ناشطون على مواقع التواصل للزوجين، وقالت إحدى المعلقات “انظروا إلى الفرحة في عينيها والابتسامة التي تعلو وجهها”، بينما عزا مغردون فكرة الاحتفال بالعرس داخل الملعب إلى العروس نفسها.
زوجان يحتفلان بعرسهما بملعب خليفة الدولي قبل انطلاقة مواجهة اليوم بين إكوادور والسنغال @Fsfofficielle @FEFecuador#السنغال_إكوادور#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/c1tpgeo3gl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وجاء الاحتفال بالتزامن مع مباراتين حاسمتين الثلاثاء، إحداهما بين هولندا وقطر حيث تأهلت الأولى بفوزها بهدفين نظيفين، والأخرى بين الإكوادور والسنغال التي فازت بهدفين مقابل هدف وتأهلت ثاني المجموعة.
وانطلقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، ليكون أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة.
زوجان 🤵🏼♂️👰🏼♀️ يحتفلان بعرسهما 💍 بملعب خليفة الدولي قبل انطلاقة مواجهة #السنغال_الاكوادور #مرسال_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCu | #Qatar2022 pic.twitter.com/grYEIGqYHG
— مرسال قطر (@Marsalqatar) November 29, 2022