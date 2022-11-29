خطف الأنظار في مونديال قطر.. “رجل المترو”: هذه أمنيتي بعد انتهاء كأس العالم (فيديو)

لم يكن الشاب الكيني أبو بكر عباس يحلم بأنه سينال تلك الشهرة في أكبر حدث كروي عالمي، ويصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والدولية، بسبب كلمة واحدة يرددها هي “مترو”.

يجلس أبو بكر أو كما يُطلق عليه “رجل المترو” على كرسي مرتفع في أحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف حاليا بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وبصوت مميز يوجه الجمهور نحو محطة المترو بعد خروجهم من مناطق المشجعين.

وبفضل أسلوبه المميز في نطق كلمة “مترو”، تفاعل معه المشجعون وقاموا بتقليده والتقاط مقاطع فيديو له ونشرها على مواقع التواصل، حتى لاقت انتشارا واسعا وتداولها الآلاف وحققت ملايين المشاهدات، وأعدت وسائل الإعلام المختلفة تقارير صحفية عنه.

وقال “رجل المترو” للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، إنها المرة الأولى التي يزور فيها قطر، مشيرا إلى أنه سيمكث بها 3 أشهر بهدف العمل خلال بطولة كأس العالم.

من موظف إلى أيقونة.. من هو "مترو مان" الذي ذهب الشيف #بوراك لمكان عمله؟ pic.twitter.com/61QYgwuZIO — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 24, 2022

وأضاف أبو بكر أنه يؤدي عمله بحب وشغف كبير لأنه سعيد بالحصول على فرصة العمل هذه في قطر بعد أن كان عاطلًا في كينيا.

وعبّر للجزيرة مباشر عن حبّه لقطر، وقال إنه أعجب بالبلد ويتمنى الإقامة به سنوات إذا حصل على فرصة عمل أخرى بعد انقضاء مدة عقده الحالي وهي 3 أشهر.

وقال إن شهرته وصلت إلى بلده كينيا، وإن الناس هناك أصبحوا ينادون والدته في الشارع: “مترو مترو”.

وأشار أبو بكر إلى أنه يفكر في استثمار هذه الشهرة في تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء فترة عمله.

وأضاف أنه يتلقى الهدايا من المشجعين وأيضا من شركة المترو القطرية التي احتفت بنجاحه في أداء وظيفته.

وبعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت جماهير مونديال 2022 يبحثون عن “رجل المترو” لالتقاط صورة أو مقطع معه وهو يردد عبارته الشهيرة.