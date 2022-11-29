انهمرت دموعه.. المعلق الرياضي خليل البلوشي يتفاجأ بصوت والدته عبر الأثير (فيديو)

فاجأت إذاعة محلية في عُمان، المعلق الرياضي خليل البلوشي الذي حلّ ضيفًا عليها، باتصال من والدته عبر الأثير مباشرة.

واشتهر المعلق الرياضي العماني في قنوات (بي إن سبورت) بأسلوبه المنفرد والحماسي في التعليق على مباريات كرة القدم.

وعبّرت الأم عن خوفها على ابنها بسبب عمله المتواصل، منذ بدء كأس العالم FIFA قطر 2022.

ولم يتمالك المعلق الرياضي نفسه فانهمرت دموعه فور سماع صوت والدته، ووثقت إذاعة “الوصال” العُمانية في مقطع فيديو، اللحظة المؤثرة.

وباغت المذيع البلوشي باتصال والدته، وقد استقبل صوتها بابتسامة عريضة، سرعان ما أصبحت تأثرًا ودموعًا.

🔴 "فاجأنا خليل بصوت والدته الله يحفظها" 🔺في موقف معبر جدا #خليل_البلوشي متأثرا باتصال ودعوات ودعم والدته التي ظهرت في صورة وهي تتابعه وتدعم حضوره القوي في #مونديال_قطر2022 عبر اتصال مفاجىء له من طاقم #الوصال #مزاجي برنامج #مونديال2022 @mo7_3lawi @kalhiddi @khalilalbalush1 pic.twitter.com/64srhTU0u2 — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) November 28, 2022

وبدأت والدة البلوشي مداخلتها بدعوات لنجلها، قبل أن تتحدث عن متابعتها له في مونديال قطر.

وعبّرت الأم عن قلقها من تعب ابنها بسبب عمله اليومي المُجهِد في التعليق على مباريات المونديال.

وقالت الأم عبر الأثير “أنا ما أقدر والله، مبارح كان تعبان مسكين، رقبته كانت توجعه”، وأوصت الأم ابنها بتناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والزعتر.

وطمأن البلوشي والدته، ممازحًا أنها أصبحت الآن تشاهد مباريات كأس العالم، بالرغم من إنها لا تتابع كرة القدم عمومًا، ونقلت له مشاعر الفرح بفوز المنتخب السعودي.

ويلهب تعليق البلوشي الحماسي على المباريات مشجعي كرة القدم العربية في مونديال قطر 2022، حتى أصبح صوته عنوانًا مميزًا للتعليق العربي.