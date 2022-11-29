منشد فلسطيني يعيد أداء أغنية كأس العالم “ارحبوا” بنكهة مقدسية (فيديو)

قدم المنشد الفلسطيني “أمير دعنا” مقطعا أدى خلاله أغنية كأس العالم الشهيرة “ارحبوا” بطريقته الخاصة، بتغيير في كلماتها منح الأغنية نكهة مقدسية مميزة.

وصوّر “دعنا” الأغنية وهو يحمل علم فلسطين وخلفه تظهر قبة الصخرة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وليست المرة الأولى التي تُغنى بها “ارحبوا” بنكهات عربية مختلفة، إذ أطلقت فرقة “يمن دان” اليمنية نسخة محلية من أغنية “ارحبوا”.

ولاقت الأغنية التي أطلقتها شركة (أوريدو) القطرية للاتصالات انتشارًا واسعا في الوطن العربي، وأعادت غناءها فرقة كورال الشرق المصرية وأطفال مخيمات اللجوء في إدلب السورية.

وأُطلقت أغنية ارحبوا قبل شهرين، وهي من كلمات الشاعر العماني حميد البلوشي، وألحان المغربي السويدي ريدوان.

ويعني عنوان الأغنية المستوحى من اللهجة القطرية “مرحبا وأهلا بكم”، وتعكس كلماتها حرارة ترحاب القطريين بضيوفهم في مونديال 2022.

وقُدّمت الأغنية باللغة الإنجليزية بأداء الفرنسي ميتر جيمس، وأوزونا من بورتوريكو، وباللغة العربية بأداء القطري ناصر الكبيسي والسعودي عايض يوسف والكويتية حنين حسين، وتعكس الأغنية طيب الترحاب في قطر.

وجرى تصوير العمل في أكثر من مكان في قطر، مثل مشيرب ولوسيل وكتارا ومترو الدوحة.